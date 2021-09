Prva sagovornica novinara Nemanje Vujičića, u okviru nove rubrike emisije Premijera - Vikend specijal "1800 sekundi sa Nemanjom", bila je voditeljka Jovana Jeremić, koja je nikad iskrenije govorila o svom detinjstvu, usponima i padovima, emotivnom životu, ali i strašnoj tragediji zbog koje nije mogla da zaustavi suze.

Jovana se na samom početku razgovora sa Nemanjom osvrnula i na sada već čuveno zvonce, uz pomoć koje sagovornicima u vikend izdanju "Novog jutra" skreće pažnju na istek vremena za izlaganje.

- Ja sam uvek bila širokrogrudna žena, ako se nekom sviđa, može da uvede. Bila sam u manastiru, tamo sam našla ideju. Sve posmatram drugačije, ja sam umetnik, umetnik u novinarstvu. Ja svaku stvar i svaku pojavu u društvu koja se desi drugačije doživljavam u odnosu na klasične novinare. Sve ovo što ja sada proživljavam, prelazak s jedne televizije na drugu, sve ovo gde ja jesam sada je moj put koji ne znam kako će se završiti. Do sada je moj put bio pretežak, neočekivan, iznenadan, težak, suzan... Sa strane kad čovek gleda vrlo uspešan, pod reflektorima, sjajan, ali moja duša zna koliko je bio trnovit i težak. Rekla sam da ću biti broj jedan u svom poslu i jesam, postala sam prelaskom na TV Pink. Moji šerovi pokazuju da sam broj jedan. Ako neko ima veći šer od mene, slobodno neka izađe i neka mi stane na crtu. Bitno mi je da sam prema svima bila čovek. da nikome nisam poturila nogu u svom poslu, a da će morati da trpe mene i moj uspeh, pa moraće i neka se naviknu na mene - započela je Jovana.

O emotivnom životu

Ja sam sve partnere sa kojima sam bila volela i dušom i telom, zato ih nije bilo puno, ja volim retko. Ne mogu da volim na pola, kod mene nikad nećeš videti kombinaciju, vezicu... Ja ponosno mogu da istaknem da nikada nisam prevarila nijednog svog partnera, ne samo muža.

Saveznica moćnih žena

Govoreći o svom detinjstvu, Jovana je istakla da je potekla iz ugostiteljske, dobrostojeće porodice koju je na okupu održala njena majka.

Bila sam okružena životinjama. Ja sam iz ugostiteljske porodice, moji roditelji su uvek dobro zarađivali, bili su veliki radnici, od dinara su pravili pet i napravili imperiju. Tu kuću je očuvala moja majka, moja otac je imao nekih epizoda...

Muškarac, kao svaki muškarac, voli malo sa strane da pogleda... Ja se toga ne sećam, ali moj tata je uvek imao novca, pa je verovatno bilo onih žena koje su želele da se nađu na mestu moje majke, ali titula kraljice je uvek pripadala njoj, od nje sam nasledila da se uvek borim za svoje. Naučila me je da poštujem žene koje čuvaju kuću, zato sam ja uvek saveznica moćnih žena - kaže Jovana, koja ne krije da ne voli ljubavnice.

- Ja ljubavnice ne podnosim jer one uzimaju ono što nije njihovo. Da li vi mislite da se meni nisu udvarali oženjeni muškarci? Ali naravno, nisam bila sa njima. Nudili su mi svašta! Uredno sam sve oženjene muškarce vraćala njihovim ženama.

U porodičnoj kafani državni i estradni vrh

Sloba Milošević je svaki drugi dan bio u našoj kafani, u maloj sali... Tu su se najveće odluke donosile. Nama su posle izlupali taj restoran... Dolazili su svi - Novak Đoković, Karađorđevići, Suzana Mančić, Aca Lukas, Ceca, Čola, Džej... On me je obožavao, uvek je govorio da sam luda ko struja i da imam ludačku harizmu. Ma, svi redom!

"Direktor šokole mi je jednom rečenicom pomerio psihu"

Voditeljka je u intervjuu za "Premijeru - Vikend specijal" istakla da je u osnovnoj školi proživela pakao, kao i da je često bila sputavana, kako od vršnjaka, tako i nastavnika.

Od prvog do četvrtog mi je bilo lepo, a od petog do osmog užasno, bio je tada onaj problem sa đakom generacije. Sputavali su me jer nikada nisam pripadala maloj sredini, jer mala sredina nikada nije mogla da razume moju za njih ludost, a za mene genijalnost u mom poslu. Viđam ih i danas, oni su na istom onom mestu od pre 15 godina, kada sam ja otišla. Okolina je mene osudila jer sam tražila reviziju testa ćerke direktora škole, gde se ustanovilo da joj se dodao poen protivpravno. Ustanovi se, mala izgubi poen, izgubi diplomu... Tad nastaje teror za mene, po povratku sa tog takmičenja njen otac, koji je bio direktor škole tada, počinje mene da šikanira. Po prvi put u istoriji škole "Sava Kerković" se donese odluka da se ne bira đak generacije jer nisu mogli da izaberu bilo koga drugog ko je bolji od mene, a mene nisu hteli da izaberu, to je bila kazna jer sam ja njegovu ćerku skinula sa trona koji je on zamislio da njoj pripada - ispričala je Jovana, koja bi volela da ih danas, posle svega, sretne.

Nije me pozvao, ni on ni moja razredna iz srednje škole, koja je sada direktorka. Nisu me pozvali, pa kako da me pozovu, šta da mi kažu?! Pozvala bih ih u goste i pitala sve, kako je mogao da mi kaže u tom momentu da nikada u životu ne bi voleo da ima ćerku kao što sam ja?! Tom rečenicom mi je pomerio psihu, zbog te rečenice sam imala hormonski disbalans i imala prvu menstruaciju sa 17 i po godina izazivajući, jer ja nisam mogla prirodnim putem da dobijem. Ja sam njih uništila radom, rezultatima. Nemam potrebe da se šlihtam ikome, a oni imaju, jer nemaju rezultata kao ja.

"Danas najbolje profitiraju ljubavnice"

Jovana se osvrnula na svoj odnos sa suprugom Vojom, a potom istakla bitnu razliku između prevare i varanja.

- Najduža veza mi je brak, od 2017. Četiri godine smo zajedno Voja i ja. Svaka žena se udaje jer smatra da će sa tim nekim provesti ceo svoj život. Ja sam žena koja ne vara, ne laže, koja se emotivno posvećuje, ali ja nisam obična žena.

Nikada nisam gledala njegov telefon. Nikada nisam bila ostavljena, odlazila sam ja kada sam osetila da je ljubav nestala. Ljubav nestaje kada nam se više ne podudaraju ambicije, kada ja hoću nešto mnogo više, ja sam megaloman, žena koja voli pare i koja voli da sa muškarcem zajedno pravi pare. Kod mene novac mora da prati ljubav. Meni su najgluplje one žene koje rasturaju brakove zbog prevare i kurvi, zapamtite to! Pustite šta kaže okolina, jedno je varanje, a drugo prevara. Prevara je kad te neko prevari, desi se, čovek se napije, pa se desi... Šta sad?! To samo glupe žene... A varanje je ozbiljna stvar, kada ima ljubavnicu koju voli, to je opasna stvar. Danas najbolje profitiraju ljubavnice, ali meni je to ispod časti.

"Suđeno mu je bilo da umre u mojim rukama"

Voditeljka je pre nekoliko godina doživela strašnu tragediju, kada joj je na rukama preminuo dugogodišnji kolega i prijatelj koga je, kako kaže, beskrajno volela.

Siniša Svilan, gde me nađe za Sinišu... Siniša je neko ko je obeležio moj život, to mali broj ljudi zna. Njega sam beskrajno volela. Čovek koji je umro u mojim rukama, jako strašno za mene... Ja sam bila jako vezana za njega. Bilo je jutro, on je došao na posao, šta se tu desilo, ko je njega iznervirao... Ja sam posle razne priče čula. Šta je sudbina - njemu je bilo suđeno da umre u mojim rukama. On je Hrvat, ja izlazim iz redakcije, hvatam se za vrata i vidim čoveka koji pada, pada kao sveća. Trčim ka njemu, bila sam na strani njegove glave. On se trese, imao je srčani udar, krenuo je nešto da mi kaže. Te plave oči nikada neću zaboraviti... Ja sam bukvalno osetila da duša izlazi iz njegovog tela u trenutku kada je on izdahnuo. Nisam mogla da se smirim... On je bio maher za ovaj posao, žao mi je što nije doživeo da vidi gde sam danas - prisetila se Jovana kroz suze, a potom priznala šta bi mu danas rekla, da može.

- Rekla bi mu da je bio u pravu, da mu se zahvalim što me je mnogo podržao u životu jer tad niko nije mogao da zna da ću postati ovo što sam danas. On je znao i uvek mi je govorio da samo treba da budem ja. Kada doživite da vam čovek umre pred očima i da vi ništa ne možete da uradite, da ga spasite, to mene toliko i dan danas boli... Svaki jun mi je i najlepši mesec, ali i najteži. Uradila bih sve da mogu da ga vratim.

O majčinstvu

- Zbog posla sam svesno svoje dete zapostavila. Kajem se i ispravila sam tu grešku davanjem otkaza u maju mesecu. Ja neke ljude mnogo poštujem, ali između njih i svog deteta biram svoje dete. Oni nisu imali razumevanja za to kada sam ja rekla da ja ipak moram da budem majka svom detetu, a onda i voditeljka i urednica.

