Prijateljstvo preraslo u ljubav!

Mlada pevačica Milica Jokić, koja se proslavila u takmičenju ''Pinkove zvezde'', na promociji svog novog projekta govorila je o vezi sa sinom političara Ivice Dačića, Lukom Dačićem, kao i mnogim aktuelnim temama kada je ona u pitanju. O potencijalnom svekru Ivici imala je samo reći hvale, a otkrila je i kako je njeno prijateljstvo s njegovim naslednikom Lukom preraslo u ljubav.

- Gospodina Ivicu poštujem duži niz godina. Luka i ja se družimo pre svega duži niz godina. Uglavnom sa Ivicom pevam ''Kad zamirišu jorgovani'', on tu pesmu voli. Luka i ja smo se družili 6, 7 godina, onda smo počeli intenzivnije da se družimo i to je preraslo u nešto više. Luka je jedan veoma pristojan, vaspitan dečko koji me je osvojio svojom dobrotom i uporonošću. On je mene pre svega poštovao kao pevačicu - rekla je Milica i dodala:

- Ivica je sjajan čovek, vrlo je ljubazan i normalan i drag. Uglavnom mi je govorio da budem uporna i da slušam samu sebe - poručuje pevačica i dodaje:

- Rano je da pričam o svadbi i bebi... Tek smo na početku. Iskreno, sada mi je karijera na prvom mestu - kaže Milica i dodaje:

- To se desilo posle toga. On je meni pre svega dobar prijatelj i drug, a ljubav se desila posle Egipta... Luka dolazi često na moje nastupe. Nije ljubomoran, on je divan, pristojan i lepo vaspitan dečko - rekla je Jokićeva i prokomentarisala glasine o konfliktu sa Kijom Kockar i Ministarkama.

- Nisam u konfliktu sa Kijom i Ministarkama. Dok sam bila u grupi sa Kijom sam se odlično slagala - kaže pevačica, a onda je progovorila o pokojnom Šabanu Šauliću, čija je miljanica bila tokom Pinkovih zvezda.

- Naravno da se sećam trenutka kada se Šaban rasplakao u Pinkovim zvezdama zbog mene. Kad sam čula da je umro bila sam neutešna... Plakala sam danima, kao da mi je rod najrođeniji. Rekao mi je mnogo puta da ostanem prizemna, jer je on pre svega isto bio jedan skroman i dobar čovek, a onda i legenda narodne muzike.

Autor: M. K. ; M. M.