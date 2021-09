NOSILA SAM SEKIRU U TAŠNI, DOK ME NIJE UHVATILA POLICIJA: Bebi Dol živela u trošnoj kući, iselila se zbog neplaćenih kirija, a OVO JOJ JE NAJBITNIJE!

Iza sebe ima pregršt hitova i uspeha, a sada gotovo da se potpuno povukla sa scene.

Pevačica Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol je svoju muzičku karijeru započela krajem sedamdesetih godina nastupajući u sastavu "Tarkus", nakon čega se okrenula solo karijeri i ostvarila zavidan uspeh.

Iza sebe ima pregršt hitova i uspeha, a sada gotovo da se potpuno povukla sa scene. Do pre nekoliko godina ova neobična umetnica je živela kao podstanar u trošnoj kući na Vračaru, a nikad nije krila da joj finansije ne idu od ruke, pa se iz kuće iselila zbog neplaćenih kirija.

Bebi u stanu ima nekoliko mačaka o kojima brine, a i sama je pričala kako muž čuva sedam mačaka dok je ona na "Farmi".

I ona sama je pričala o novcu, pa poručila da joj je dovoljno da ima za osnovne potrebe, te da se trudi da zadrži svoj mir:

- Zdravlje i mir su najbitniji. Želim samo da imam miran i lep život bez tenzije i trzavica. Nikome ne želim zlo. A što se tiče novca, on dođe i prođe. Nekada sam ga imala više, ali meni je potrebno malo i dok sam zdrava, Bogu hvala uvek ću zaraditi dinar da imam za osnovno.

Bebi Dol je otkrila da je imala traume posle učešća u rijalitiju.

- Dva meseca sam sa sekirom išla posle "Farme", nosila sam je u velikoj tašni. Policajac me je na prelazu kod Skupštine zaustavio i ljubazno zamolio da to malo uvučem u tašnu. Kaže - on me razume. Danas su rijaliti malo drugačiji - ispričala je Bebi jednom prilikom.

