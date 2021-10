TO SI SAD NAPRAVILA I NIKAD VIŠE! Car oprostio Dalili ono što NIKOM ne bi, iako je za njega uradila NEOPROSTIVO! (VIDEO)

Ipak ju je upozorio!

Sale Luks je došao do sobe za izolaciju da vidi zbog čega je Filip Car legao da spava, iako je MC Damira i njega pozvao da piju tačno u 10.

Luksu se priključio i Damiro, koji je ovo takođe zamerio Caru. Luks je sve vreme molio Cara da mu da jedno pivo, a on je uporno ponavljao da ne može, jer još uvek nije odlučio da li će večeras da pije, a ako pije, mora da popije sva piva koja je kupio.

Dalila Dragojević je uporno govorila Caru da ne pije, a to mu je dobacivao i Miki Đuričić iz sobe za izolaciju. Dalili je u jednom trenutku prekipelo zbog toga što Car drami oko piva, pa je Luksu dala dozvolu da uzme jedno Filipovo pivo. Sale je to i uradio, a ovo je Cara dovelo do ludila.

Uzmi jedno - rekla je Dalila

Evo uzmi sva piva, samo izađite van - pobesneo je Car, pa prebacio Dalili:

To si sad napravila i nikad više. Da je napravio neko drugi... - goreo je Filip.

Hoćeš sad sve da ti otvorim? - pitala je Dragojevićka.

Idem, hoćeš biti dobra? - pitao je Car.

Odlična - odgovorila je Dalila, a on je je uštinuo za obraz.

Ja ću svoja pivca da spremim za svaki slučaj - istakao je Filip.

Ostaćeš bez ijednog - poručila mu je ona.

Bolje bez ijednog, nego bez ijedne - rekao je Car, pa se pridružio Luksu i Damiru.

Autor: M. P.