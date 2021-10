OTKRIVENO KADA SU TAČNO KRENULI PROBLEMI U BRAKU Saradnici para Grnčarski sve priznali, Dragana godinama STREPELA zbog Nebojšine PREKE NARAVI

Da se iza osmeha i naizgled idiličnog života često kriju mračne tajne, pokazao je slučaj Dragane Grnčarski (45), nekadašnje manekenke i suvlasnice modne agencije, koja je nedavno supruga i oca svoje troje dece prijavila za nasilje u porodici.

Bivši model i dizajnerka blage naravi i blistavog osmeha nije mogla više da trpi višegodišnje psihičko, a potom i fizičko nasilje, te je podnela krivičnu prijavu protiv bračnog druga. Napustila je s decom prostrani porodični stan, koji se nalazi blizu Botaničke bašte, i postala podstanar kako više ne bi doživljavala uvrede i trpela jak psihički pritisak.

Dragana ne želi da priča, ali ni njihovi prijatelji saradnici iz modnog sveta nisu bili baš pričljvi, ali se ispostavilo se da su neslaganja između supružnika počela još pre deset godina, a kulminirala su batinama zbog kojih je supruga prijavila policiji.

Dragana, koja je sa suprugom otpočela vezu dok su oboje radili kao manekeni i krunisali je brakom 1996. godine, Nebojšinu preku narav trpela otkako se rodilo njihovo srednje dete. Saradnici bračnog dvojca otkrili su da je njen suprug imao česte izlive besa, s kojima se Dragana nosila kako je mogla, uz večito balansiranje i smirivanje situacija, sve u želji da zaštiti naslednike.

Dragana je sve probleme pokušavala da prebrodi svojom krotkom naravi večito je smirivala situaciju kako njihova deca ne bi osetila neslaganja, svade i povišen Nebojšin ton. Ipak, kada se vikanje pretvorilo u sve češće vređanje, pretnje i na kraju šamare, plavooka manekenka podnela je krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zbog nasilja u porodici.

Ona je od suda zatražila i da Nebojši, do okončanja brakorazvodne parnice, privremeno zabrani da joj prilazi i komunicira s njom. Od momenta kada su mediji objavili da je podnela krivičnu prijavu protivro supruga, Dragana nije htela da kontaktira ni sa kim, dok je Nebojša domaćim medijima izjavio da protiv njega nije podneta krivična prijava i da nije istina da je bio nasilan prema ženi koja mu je rodila troje dece.

Takođe, on se na premijeri jednog filmskog blokbastera pojavio sa širokim osmehom, ničim ne pokazujući da se suočava s ozbiljnim optužbama. S druge strane, u medije su procurili podaci da za fizičko nasrtanje na nju Dragana ima svedoka, te da je do nasilja došlo 4. januara ove godine, kada se iselila iz zajedničkog stana, no da se posle toga vratila uz izvinjavanja, i zbog dece. Konačno, kako je situacija postajala sve gora, s decom je napustila porodični dom u avgustu, posle čega je dobijala preteće i omalovažavajuće poruke od Grnčarskog.

