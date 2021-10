'RAZVEŠĆU SE AKO...' Jovana Jeremić surovo iskreno o braku i odnosu s mužem, posle njenog priznanja mnogi će staviti PRST NA ČELO

Sve stvari imaju rok trajanja, a da li je tako i s njenim brakom?

Voditeljka Jovana Jeremić u skladnom je braku s suprugom Vojislavom Miloševićem, s kojim ima ćerkicu. Iako sve funkcioniše odlično, ona se ne libi da kaže da će na brak staviti tačku onda kada im više ne bude išlo.

- Imam problem što me startuju oženjeni. Ja nisam tip žene da bih pristala da budem nekom ljubavnica. Ja prva nisam prevarila. Ako osetim da mi ne ide u braku, ja ću se razvesti. I to ne treba da bude "vau, razvela se Jovana Jeremić", kad se bude dogodilo, i ako se dogodi. Zato što ja ne varam, ako mi ne odgovara da živim kako sam živela, normalno da ću da izađem iz braka i da idem dalje. To su teške odluke za koje ja imam hrabrosti i za koje imam m*da. Tako da nemoj da mi dolaze neki zauzeti muškarci i da mi pričaju priče da ne mogu, da imaju dete, da im je žena bila tu u nekim trenucima... Vidi, ako sam mogla ja, svako drugi može - rekla je Jovana i zbunila sve.

- Moj muž nije javna ličnost. Ja to poštujem, nije ni učestvovao u gradnji moje karijere. Mi smo se upoznali mladi, sve je nekako brzo išlo kod nas, dobili smo dete, videćemo šta će da se dogodi u budućnosti. Skockala sam život da mogu da živim sama kao kraljica, za sada je sve okej, život je preda mnom, znam sebe, znam svoj temperament, i znam na šta sam navikla. Razna iznenađenja po pitanju privatnog života kod mene su moguća. On je meni fantastičan drug, on je Lein otac i to će da bude zauvek. U životu prođe neko vreme, izgubi se ljubav, ili se ambicije ne poklope. Ovakvu ženu moraš da pratiš, moraš da budeš faca da možeš da ispratiš. Srećna sam žena, a da li sam srećna u braku, vreme će da pokaže. Mi smo 4 godine zajedno, nikad nismo imali razmirice, probleme i svađe. Naš brak je postao na osnovu prijateljstva - zaintrigirala je Jovana.

