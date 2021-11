RAT BRAĆE DRAGOJEVIĆ! Pozvali smo Davida posle Dejanovog priznanja da ne želi ni da ga vidi - njegove potresne reči rasplakaće naciju

David, Dejanov brat, u suzama je nedeljama unazad, usled turbulentnih dešavanja u "Zadruzi".

Braća Dragojević, David i Dejan, učesnik aktuelne sezone "Zadruge", godinama u u svađi. Njih dvojica nemaju nikakav kontakt, a uprkos tome, Davidu teško pada sve kroz šta njegov mlađi brat Dejan prolazi otkako ga je javno, pred milionima gledalaca, ostavila i prevarila supruga Dalila, koja je sada sa Filipom Carem.

Nadu da bi uskoro moglo da dođe do pomirenja zavađene braće dala je Dejanova reakcija kada su mu u "Zadrugu" stigle stvari, koje je krišom poslao njegov brat David. Na konstataciju zadrugara da bi pošiljalac mogao biti baš on, Dejan se ljubazno zahvalio na stvarima onom ko je poslao, a Davidov gest ga je vidno obradovao i oraspoložio.

Međutim, Dejan se i dalje drži svog stava - da sa porodicom ne želi nikakav kontakt. Jutros su njegovi cimeri u rijalitiju razmišljali o tome šta bi se desilo ukoliko bi u petu sezonu "Zadruge" ušao i njegov brad David, na šta je Dejan rekao:

- Ja ću odmah stopirati tu priču. Ne želim niko da se pojavljuje - odbrusio je on, čime je svima jasno stavio do znanja da nema nameru da se miri s bratom, kojem sve to teško pada, što nije krio u izjavi za naš portal.

Samo neka se on oseća bolje. Ta priča koju on priča ne pije vodu, valjda je i sam shvatio! Nikad mu nisam bio smetnja, pa neću ni sada! Što se mene tiče ima punu moju podršku da gura napred - poručio je David za Pink.rs.

Autor: D.T.