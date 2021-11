ĆERKA BANETA VIDAKOVIĆA ne živi u Srbiji i neverovatno podseća na oca! Ima retko ime, a evo kako izgleda! (FOTO)

Ona je umetnica i živi na relaciji Beograd-Hag.

Bane Vidaković vratio se poslu posle turbulentnog perioda, a malo ko zna detalje njegovog privatnog života.O svom braku koji je okončan razvodom pre nekoliko godina je rekao sledeće:

- E, sopstveni razvod jesam traumatično doživeo! Prosto zato jer smo 20 godina proveli u braku, a to je veoma dug period života. Ali, srećom, deca su nam porasla u međuvremenu pa su i oni to relativno lako prebrodili - rekao je Vidaković.

- Moji klinci teško podnose što mama živi u jednoj zemlji, u Holandiji, a tata u drugoj pa su oni prilično rastrzani između "Den Haga" i Beograda. Zbog Haga smo se moja bivša supruga Mina i ja i udaljili. To je bilo u vreme kada je prošlo bombardovanje, a Milošević je još bio na vlasti. Bio je to opšti očaj i beznađe. Nije se naslućivao dolazak Đinđića. I moja bivša žena je prihvatila prvi posao koji bi doneo bilo kakav novac, a to je bilo dopisništvo u Hagu. Posle, kada je Milošević poslat u Hag, utrostručili su joj platu i zaposlili su je Italijani - rekao je glumac i nastavio:

- Ona je dobila priliku da živi normalnim evropskim životom i rešila je da se nikada ne vrati ovde. I to je potpuno normalno. A ja, u četrdeset i nešto godina, ne bih da krećem da ispočetka pravim karijeru negde, pa sam ostao ovde. Jedini problem moje porodice je što smo hronično željni jedni drugih. Ovog leta sam bio presrećan jer je ćerka uspela da provede sa mnom skoro celo leto.

U braku je dobio ćerku Majdu i sina Mateju. Majda je umetnica, živi na relaciji Beograd-Hag.

Autor: M.K.