Burna noć!

Kao i svakog četvrtka, sinoć se u "Zadruzi" odigrala emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću i najavio prvi prilog. Zadrugari su dobili priliku da vide potpisivanje papira za razvod braka Dalile i Dejana Dragojevića, nakon čega je on dobio reč.

Kad smo prilazili kapiji nešto je promumlala i krenula da cokće. Gledam one papire, kad sma video datum, nije mi bilo svejedno. Prođe mi slike koje se dešavaju ovde, suludo bi bilo da sam se dvoumio. Da nisam potpisao, potpisao bih papire za pola sata. Ne stiska me kao što je stiskalo pre, ne mogu da opišem šta mi je u grudima. U mislila mi je druga stvar i hvala bogu da se ovde dešavaju brže stvari nego napolju. Sam sebi kažem zbog čega izbog koga. Nije me sramota odnosa koji smo imali, sramota me je sa kim sam bio. Nekako me je blam, ali nije moja sramota. U tu kuću mogu da odem samo ako je emisija ili "Narod pita", a ovako ja da odem, ne pada mi na pamet. Što se mene tiče može sve te stvari da zanima. Ne daj Bože neko da me nazove to će biti blokirano sa svih strana. Ne postoji stvar koja bi me navela da odem u tu kuću. Stavljam ogromnu tačku i jedva čekam krlaj rijalitija. Kad se vratim u realnost, sramota me i onoga što smo radili u toku našeg braka. Pogotovo to oko dece i kad je on pričao, fuj. Sramota me je, blam me je, gadi mi se. Vraćam film kad je bilo na kapiji, mržnja mi se pojavi, bude ti muka kad vidiš nekog. Ne da mi se gadi, nego me sramota, kad prođe pored mene pokušavam da okrenem glavu. Mislim da ću izaći mnogo bolji, kvalitetniji. Setio sam se nekih ljudi koje sam zaboravio. Toliko sam duboko ušao u vezu, da sma sam sebe ugušio. Polako isplivavam gore i vidim svetlo na kraju tunela. Osećam da se vraćam i mislim da ću do Nove godine biti u fulu - pričao je Dejan.

Juče je lupala i tražila što pre. Dva puta je nešto mumlala i onda sam čitao i vratilo mi se šta je bila rekla. Bilo mi je samo da ubacim u kantu, kako je ona predstavila naš brak, a ona je na dnu. Samo bi lud čovek bio sa ovakvom žeom. Može samo da ide i jadikuje za tobom. Niti će neko hteti da bude sa njom, niti veri i oženi. Ona je pokazala sliku i priliku sebe. Ja sma ispao glup i jadan. vraćam film šta sam sve ćutao i trpeo. Mesec dana sam se ćutio, a onda je prolazila i smejala se. Kaže ti "Pod kapuljačom", pu klošarko. Zbog čega? Da bi bila izvređna, isp*šana i silos za punjenje semnakama. Sve me je sastavilo... kad bih krenuo da se izvinjavam ljudima koje sam vređao zbog nje, znaš koliki bih spisak bio. Ona dolazi i kaže da sam njena meta i ona će da me ganja. Ona kad izađe i bude gledala snimke, sama sebe će se zgroziti. Ona ni ne zna šta je sreća. Ja sam mislio da sam izabrao sreću i sad kad pogledam... Kad sam bio najtužniji, bio sam najsrećniji, samo to nisam znao. Istrošiće se kao i tinta. Poniženo se osećam u smili da sam to gledao i tražio opravdanje koje je bilo nemoguće. Kao i Filip što je rekao da hoće da se promeni, kako je tak, teraj to. Svađao samse sa ljudima, samo da bih se njoj dodvorio i da bi bilo kako ona hoće. Nabacivala mi je indirektno Staniju i Sandru, samo sebe da bi oprala. Nije mi dalo srce da idem na tu stranu, samo jer sam joj verovao. Ja sam pet godina imao poverenje u nju, a Filip posle sedam dana nije prišao Marku, nego je stajao sa strane i posmatrao, pa i ja sam posmatrao. Imao sam ogreban idealizam koji je bio nepotreban. Pa izgleda, neke stvari ne mogu da demantujem, da mi je bilo idealno. Ona govori da se učaurila, a sad trpi. Ona se miri sad od muke. Zamisli kad moraš nešto od muke da radiš. Nazivaš devojke prostitutkama, a neko ti govori kako te puni pet puta. Sebe da bi oprala, vređa druga. Neka od njih da zna da vređa kako treba, ne bi ustala sa one garniture. Tražio sam da mi kaže iskreno bilo šta, a do zadnjeg trenutka je lagala. Ide i balavi ovde, kao zadnja beskućnica. Ona je bila jaka i kvalitetna smao jer sam ja držao do nje, vidite kad je sama. Ja sam je napravio ženom, sad je niko ne bi odveo kući. Ona je prva Ani Korać govorila da je niko ne bi verio da David nije, nema šta nije prebacivala. Šta je ona uradila? Presmešno mi je kad slušam njena izlaganja. Je l' treba ja nju da tužim za sve što mi je uradila? - govorio je on.

Potom je Dragojevićka progovorila i došlo je do žestoke svađe.

Šokirala sam se kad je Stefan rekao da mi treba da idemo na kapiju, jer mi ni na kraj pameti nije bilo da su stigli papiri. Kad sam videla da su papiri, rekla sam hvala Bogu. Odmah sam potpisala papire za razvod, onda sam rekla Bože zar i onaj cirkus da se dešava ovde. Rekao je da je kao preškrabao, mislila sam da je to stvarno uradio. Đedović mi je rekao da se sprda, pa sam ušla u kuću i rekla da je kraj. Pogodilo me je samo to što sam videla ime oca, ali kad sam bolje razmislila, pa on mi nije bio ni na venčanju...To sam završila i jako mi je drago zbog toga, osećam se srećno jer sam se oslobodila pritiska. Najodvratnije mi je bilo što sam slušala da sam ja nečija žena. Naravno da ne treba da ga brine to, jer je to sve moje. Tedija ću da uzmem, te stvari njegove ću da poklonim nekome. Treba to tako da bude, jer je povređen i ima pravo da mi kaže šta želi i da me pljune tako kako zna. Ne treba ond a se brine da li neko hoće da me ženi, da li ću da budem kanta, ja zaista ne treba da ga vređam od danas, sad mi je isti kao i bilo koji drugi rijaliti učesnik. Ne želim da imam konflikte sa ovim ljudima, ako me neko bude dirao, odbraniću se. Izvinjavam se devojkama koje sam izvređala danas, a to da li će flertovati saa mojim momkom dok smo mi u svađi, to me ne intresuje. On mene nije napravio ženom, ja sam njega stasala, pokazala u šta je život - rekla je Dalila.

Kako si se onda vratila na to da ideš polu gola po kući i alkoholisana - ubacio se Dejan.

Ja jesam to uradila za slavu, ali vidim koliko on želi da se bori za mene i da bih ja bila korigovana. Ovaj gospodin nije imao neke specijalne principe, pa sam zato i bila slobodna i radila sam šta sam želela - rekla je Dalila.

Bolje da sam pi**a, nego da izvređam ove devojke ovde - ubacio se Dejan.

Potom je sve ovo prokomentarisao i Filip Car.

Taman sam došao u kuću kad su bili pozvani na kapiju. Delovalo mi je kao da su oboje to uradili sa lakoćom. Mene je to podsetilo na jednu situaciju, bilo mi je smešno... Glupo mi je bilo i što se to sve događalo ovde, kao komunalci, kad potpisuju iznad kante. Malo ružno, ali šta se sve dešavalo ovde, to nije najružnije, to je samo potpis, koji je banalan, nakon svega. Slažem se sa dosta stvari koje je rekla Dalila, to je jedino što tražim od nje. Njen i Dejanov odnos je striktno njih, moj i njen je moj i njen. Ako ona bude ispoštovala ono što ja želim, to će biti odlično. Treba da shvatimo da je naša veza naša stvar, da je ne dotiču više Dejanove uvrede, nepotrebno je. Ako ti bivši muž kaže da si klošarka, šta treba, i ona njemu da uzvrati? Na šta to liči? To nije nikome zanimljivo, to je loše po njih i po mene, treba da se zna... Ako je on mogao ispoštovati nju, može i ona njega. Ne znam koji mi je gori konflikt. Odvratan mi je i moj konflikt sa Dejanom, užas mi je i sa Miljanom i sa Mensurom, jer nam to ništa nije bilo potrebno! Naravno da će drugi koristiti našu situaciju protiv nas. Dejan će se fokusirati na sebe, tako ćemo i mi na druge ljude. Meni je lakše samo radi jedne stvari, zato što će manje ljudi moći njoj stavljati na teret da još nosi papir, da ima muža i momka, ovo se sad privodi kraju... Sad je sve na meni i njoj, da li je oboma vredelo. Da li mi je vredelo ulaziti u tu vezu i nositi to breme? - govorio je Filip.

Meni nije problem svađati se sa ljudima, ali kad sam ja prav... Ali kad sam neispravan, kad imam grižu savest. Imao sam ja grižu savest i kad sam ulazio u vezu sa Dalilom, ali nisam mogao da se suzdržim. U svađi sa Dejanom sam donji, jer se izdešavalo ono što jeste. Uvek sam joj govorio da ga ne vređa, da ne gura ruke u njegov garderober... Kao što je Dalila imala pravo da se zaljubi i izabere svoj put, tako i Dejan ima prava da radi šta god želi, da nam drobi 24 sata. Mislim da ona i ja samo o nama treba misliti. Ja nisam video Dalilu na klupi, neke vulgarne stvari, mene je danima šamarala tim nekim lošim stvarima, sve je to eskaliralo. Ne znam kako uopšte razgovaramo i pričamo. Nas dvoje se volimo, to je neminovno. Toliko me je ta situacija sa njom ponela, probaću sa njom na neki drugi način, nadam se da ćemo uspeti i da će shvatiti da joj ja ne mislim loše. Mene će se Bruno odreći ako ja krenem napu*avati celu kuću, mi smo doterani do zida sa našim činom. Mi smo u vezi 21 dan, punih dva meseca smo u kontaktu i zajedno, to se već sada treba dovesti u red, za mene bi najveći poraz bio izgubiti nju. Da neko upire prstom u mene, a nemam ni nju. Daj da bar sačuvamo nas. I Dejan će naći svoju sreću, on će dobro proći i u narodu i u rijalitiju, iako to nije sam želeo, nije želeo da bude jadan, žrtva, ušao je i naoštrio se da bude najgori - obrazložio je Car.

Dalila je još jednom istakla da je bila jako nesrećna u braku sa Dejanom, te istakla da su svađe sa Carem nastajale zbog pristiska koji je osećala.

Njih dvoje su odlučili da ponovo pokušaju zajedno, a Dalila je ponovo okrivila Dejana za svađe koje ima sa Carem, jer smatra da ih namerno provocira kad su u super odnosima, kako bi im upropastio vezu.

Matora, najbolja Dalilina prijateljica u kući, javno je pred svima iskritikovala ovu zadrugarku. Ona je smatrala da Dalila treba da se fokusira na svoju vezu, a ne da napada Dejana i ostale zadrugare koji je komentarišu.

Sanja Grujić je otkrila šta sada misli o Dalili i njenom razvodu.

Ja bih krenula od ambijenta, okruženi smećem, to je kao i razvod, postupak. Ona ponižava druge da bi uzdigla sebe. Ona je ispala najveća ku*va u ovom rijalitiju. Dejan je skinuo teret sa srca. Pred njim je blistava budućnost, a ona će da pukne kao grisina. Ja kada vidim da ona plače, meni bude teško, ali kada krene ono prozivanje, u meni se probudi revolt. Izludeće na kraju, gadiće se sama sebi. Ona je počela da rešava probleme sa alkoholom, njoj sunce više ne izlazi na istok - izjasnila se Sanja Grujić.

Nekoliko zadrugarki komentarisalo je Dalilu, a ona je želela da im uzvrati žestoko, zbog čega se Car iznervirao. Opsovao ju je i usledio je novi raskid, a Dragojevićka je ponovo pobesnela.

Njih dvoje su nastavili da se svađaju za vreme reklama, a umešala se Miljana Kulić, koja je Dalili poručila da joj je ponašanje katastrofa.

Ne znam šta je video na tebi. Niti si lepotica, nemaš du*e, ništa. Napada tvog muža zbog tebe, dovodiš ga do nervnog sloma. Ponašanje ti je odvratno - odbrusila joj je Miljana.

Dobro, ja sam ružna, nemam si*e, nemam du*e, vi nađite neke lepotane. Njegova rasprava sa nekim traje po dva sata, ali sam u stanju da se posvađam sa njih 200 i da sednem, da mi bude potpuno dobro - govorila je Dalila.

Ono što je izazvalo potpunu pometnju, bio je naredni klip koji je pušten. Zadrugari su na ekranu videli Davida Dragojevića, koji je doneo papire za razbod Dalili i Dejanu u Šimanovce. David je osim ovog klipa, okačio i klip gde Dalila traži razvod po hitnom postupku, na šta je Dragojević napisao da će ispuniti želju svojoj snajki.

Dejan se vreme smejao dok je gledao klip, dok je Dalila pobesnela.

Dejan je rekao da mu je klip bio zabavan i da mu je drago što je David doneo papire. Đedović je otkrio koliko je Davidu zapravo pala teško cela ova situacija, da se danima i noćima dopisivao sa njim o tome. Dalila je ponovo pobesenela, pa zatražila da joj Dragojevići pošalju psa Tedija u "Zadrugu".

Dejan je otišao do spavaće sobe, počeo da plače, a zatim napravio haos u dnevnom boravku. Počeo je da urla na Dalilu i krenuo ka njoj.

Nije te sramota, ološu jedan! Znaš šta sam želeo da uradim zbog tebe! Hteo sam da ih zakoljem zbog tebe, a sada ti oni smetaju, posle je*anja! - vikao je Dejan.

Zadrugari su nakon ovoga osuli žestoku paljbu po Dalili, a najglasnija je bila Tara Simov.

Dejan je napustio Belu kuću u suzama, a Miljana Kulić je bila brutalna prema Dalili.

Goreće u paklu, je*o ti pas mater. Je*o te onaj ko te napravi, govno jedno pokvareno, je*em ti... Nikog nisam mrzela, želim ti sve najgore, nikad neće biti srećan. Biće ku*va kao i pre Dejana, dokazala je ko je i šta je. Nikad nisam imala veću želju nos da joj razbijem, onu pokvarenu facu lisičinu. Monstrum, zlo. Nema majke koja ne voli svoje deta - govorila je Miljana Kulić.

Dalila je nastavila da blati i Dejana i Davida, a bukvicu su joj ponovo očitali Matora i Car, koji su stali na stranu Dragojevića i rekli da oni imaju pravo da je komentarišu, a da ona ne bi trebalo da ih napada, a ko već želi mir u novoj vezi.

Dalila je zatražila reč, te poručila Dragojevićima da je komentarišu.

U video se mogao staviti njegov brat, koji je na Zadrugoviziji tražio razvod. Nemojte preko mene praviti sprdnju. Ne, Dejanu ne treba vreme, on je odavno oprostio i treba se pomiriti sa bratom. Neka se ne prave klipovi preko mojih leđa. Nemojte mi dva brata predstavljati kao dva ugrožena muškarca, ovaj prevario devojku, ovaj skače i mene napada. Taj čovek se bavio mojim likom i delom - govorila je Dalila.

Cela nacija se sprda sa tobom, a ne njegov brat! - vikala je Tara.

Dalila, zašto tebe to interesuje i zašto ti to remeti sreću? Treba da ti bude drago - uključio se Karić.

Hajde, lajte, kuje! Ne sekirajte se vi za moju vezu! Vi ste za mene nule obične. Nemoj da se porodica Dragojević bavila mojim likom i delom! - poručila je Dalila - pobesnela je Dalila.

Ona se je*ala dok je nosila sa tim prezimenom Dragojević, želela si da napuniš svoj polni organ. Evo, ja ću ispričati, ona je poslala poruku da mene više nikada neće da vidi, David je tada kačio njene prepiske sa onim Dadom, ja se izvinjavam svima ovog puta, jer su svi bili u pravu. Videlo se ko je ko kada je otkucala ponoć! Mama, svaka ti čast, bila si u pravu! - otkrio je Dejan.

Dalila se ponovo osvrnula na sukob sa Dragojevića, ponovila kako je došlo do prve drame sa Davidom, Dejan je rekao da je sve to istina, ali da nju to više ne treba da zanima, jer nije deo Dragojevića.

Dejan je nakon ovoga rekao zadrugarima da na kraju ispada da je njegova porodica bila u pravu za sve.

Matora je još jednom pokušala da dozove Dalilu pameti, te joj je poručila da ovim ponašanjem samo srlja u kanal sve dublje i dublje.

Dalila se nije zaustavljala, a Filip je doživeo pomračenje. Poručio je Dalili da treba da zaćuti, da se zahvali Davidu što je doneo papire i da više ne pominje Dejanovu porodicu. Ona nije htela da ga posluša, pa su se ponovo posvađali.

Iako je rekla da se više neće miriti sa njim, Dalila je ponovo prešla preko svega, pa počela da se ljubi sa Carem pred kraj emisije.

Svoje pomirenje ozvaničili su u hotelu, gde su imali čak dve runde brutalnih vrelih akcija.

Zadruga 5 - Filip i Dalila imaju brutalan se*s, trese se hotel - 19.11.2021. pic.twitter.com/LZPYV3FtsF — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 19. новембар 2021.

Zadruga 5 - Druga runda Dalile i Cara, stigli skoro do plafona! - 19.11.2021. pic.twitter.com/RFMROhQfRn — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 19. новембар 2021.

Autor: M. P.