SVE BLIŽI I BLIŽI! Tara i Dejan OTIŠLI KORAK dalje, ona mu ležala u krilu i UŽIVALA! (VIDEO)

Polako im popuštaju kočnice!

Dok je Dalila Dragojević skupljala hemijske od svih zadrugara u Beloj kući, zbog toga što je međusobno dopisivanje zadruga strogo zabranjeno, morali su da predaju sve hemijske, jer u suprotnom će biti kaženjeni.

Naime, Tara Simov, Marko Đedović i Dejan Dragojević su za to vreme sedeli u pušionici i pričali. Tara je prvo sela pored Dejana, pa je on odmah počeo da je češka. Nakon toga, ona mu je legla u krilo, pa je ubrzo ustala, a on je nastavio da je mazi po glavi.

Prema svemu sudeći ova dva zadrugara su sve bliža i bliža, a kako će se ovaj odnos odvijati na dalje, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije u video-prilogu:

Autor: N.Žugić