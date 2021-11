'NE SMEM DA SPAVAM, MRTVI MI SE JAVLJAJU U SNU' Nada Topčagić prestrašena posle smrti Marinka i Merime: Plašim se da nisam sledeća

Svakog dana strepi od toga da u medijima ne sazna za smrt još nekog bliskog prijatelja i kolege.

Nadi Topčagić teško je palo to što su njene kolege i dugogodišnji prijatelji Marinko Rokvić i Merima Njegomir umrli u roku od mesec dana pa je, kako se priča, upala u depresiju. Ona kaže da sanja čudne snove, te da su joj za miran san neophodni lekovi za smirenje.

- Nadi je mnogo teško, ona se ne miri s ovim što se dešava. Iako mnogi govore da je to sve njena gluma i preuveličavanje, nije tako. Ona je emotivna žena, kad nekog voli, voli ga do bola. Marinko je posebno boli jer su imali one razmirice i nisu bili dobri neko vreme. To je pojede. Nije se oporavila od njegove smrti, a onda je usledila i vest da Merima Njegomir ima istu bolest, samo još gori oblik. Nada se zatvorila u kuću u četiri zida i samo je plakala. Zvala je Meriminu porodicu svaki čas, slala je njoj poruke, nesvesna da žena umire od bolova i da joj nema spasa. Iako joj je muž Zlatko savetovao da spava da se i ona ne razboli, to nije bilo moguće - kaže kućna prijateljica.

Nada je potvrdila da je skroz slomljena, te da nije u stanju da priča zbog Merimine smrti, koja ju je dokusurila:

Nije mi dobro danima, nedeljama. Šta se ovo dešava? Ko nas kosi kao smrt kosom? Nemam suza više. Ne smem da spavam jer se plašim loših vesti, a i svi mrtvi mi se javljaju u snu. Ne diram telefon da ne bih pročitala da je neko loše, da je neko otišao. Ko je sledeći? Plašim se da možda nisam ja. Ovo su teška vremena. Ljudi, pravi umetnici odlaze. Čovek će čoveka tražiti na svakih 200 metara. Ne mogu više, izvinite.

Autor: pink.rs