'NE ZNAM KAD SAM ZADNJI PUT PEVALA ZA NOVAC!' Mira Škorić prolazi kroz težak period, a postupak Rade i Milana ju je RAZBESNEO: SRAMOTA!

Oplela po kolegama!

Mnogi su tokom pandemije koronavirusa izgubili bliske ljude, kolege, a ne mogu ni normalno da se bave svojim poslom, što je slučaj i sa Mirom Škorić.

Pevačica je otkrila koliko se trudi da bude zaštićena, pre svega putem saveta ćerke doktorke, koja radi u kovid bolnici u Batajnici. Zato nema razumevanja za antivakserske stavove, a sada je oplela i po kolegama Radi Manojlović i Milanu Stankoviću.

- Bravo! Bravo! Šta da kažem na to? Ne pratim njihove karijere niti ih pratim uopšte da bih to čula, ali bravo! Jako su pametni, jako lepu poruku šalju mladim ljudima! Sramota! Eto to ću da kažem, sramota! - rekla je pevačica.

Ona se osvrnula i na to koliko je kolega i bliskih ljudi izgubila zbog korone.

- Ja više nemam snage, nemam suza, ne mogu da primim ni lepu ni tužnu vest. Ja sam bila slomljena raznoraznim udarcima, od bolesti, gubitka majke, ali ovo što se dešava je pakao. Nosite maske, ja sam tri puta vakcinisana, moje dete je već u Batajnici treći put po 21 dan, ona je doktor, radi tamo, ja sam odvojena od nje zato što se ona plaši da ne zarazi mene, da se ona ne zarazi iako je ona tamo maksimalno zaštićena, ali nažalost, ono što čujem od nje i gledam nju koliko se bori... Stvarno mislim da ovo neće da stane tek tako i da nema opuštanja. Sa bliskim ljudima se posvađam jer znam sve što se dešava, znam ljude koji su izgubili bitku - rekla je Mira, te dodala koliko je ponosna na ćerku Milicu:

- Najponosnija sam majka na svetu, nikada nisam sumnjala u nju. Kao mala se igrala sa tim stvarima, povukla je na oca. Ima ljubav prema nauci, upisala je doktorske studije. To je njeno zanimanje, njen poziv, ali uvek ja brinem. Sad se viđamo na 15 metara, nema zagrljaja, nema ljubljenja, ništa.

Mira dodaje da se i ona promenila u ovoj situaciji.

- Sve se okrenulo, ništa više nije isto, ljudi nisu isti. Ja sam prva, iskreno da kažem. Ja ne znam kad sam zadnji put pevala za novac. Kako sam preživela? Ja živim skromno, realno, nikad se nisam bahatila ali ljudi, mnogo je teško, samo da sve ovo loše prođe, da pevamo i da se družimo - iskrena je pevačica.

Autor: M.M.