DARKO I BARBARA PRAVE BEBU Pevač već u strahu, javno zakukao: Ako joj napravim ružno dete, ostaviće me

Pevač Darko Lazić i Barbara Bobak veoma su aktivni na društvenim mrežama gde objavljuju zajedničke video snimke, a poslednji je iznenadio mnoge.

Darko i Barbara, po svemu sudeći, uveliko razmišljaju o prinovi, a buduća mama uveliko strahuje od jedne stvari.

- Kaže - ostaviće me ako joj napravim ružno dete! Ako me bude ostavila ide ceo snimak! - napisao je Darko u videu u kom se čuje kako ona spominje to što je napisao.

Barbara se ismejala zbog ovog njegovog poteza, dok je njemu, po svemu sudeći, ovaj njen potez bio simpatičan.

Podsećanja radi, oni su u jednoj TV emisiji nedavno priznali da planiraju prinovu.

- Naravno da planiramo dete! Ali, takve stvari se ne planiraju nešto preterano. Pričali smo o tome Barbara i ja - rekao je Darko i dodao da će za "treću sreću" ići po redu, budući da je do sada kod njega bio slučaj takav da uvek prvo "dođe" dete, a potom i brak.

- Bože zdravlja, dete ćemo malo kasnije. Ovaj put ćemo da idemo redom. O prošlosti sve najbolje, ali je budućnost bitnija - istakao je Darko.

Autor: D.T.