SAME SU KRIVE ŠTO SU OD NJEGA NAPRAVILE FRAJERA: Dragana Mitar osula rafalnu paljbu po Dalili i Caru, ni drugaricu Maju nije poštedela! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Bivša učesnica Zadruge i nekadašnja Modelsica Dragana Mitar gost je u emisiji ''Pitam za druga'', a tom prilikom prokomentarisala je aktuelna dešavanja na relaciji bivšeg bračnog para Dalile i Dejana Dragojevića, ali i vezu njene drugarice Maje Marinković sa Filipom Carem, koji je Dalilu ostavio pred milionima i obnovio vezu sa bivšom devojkom.

- Njihov brak je već bio u krizi i trebalo je da se raziđu. Mislim da je Dalila trebalo da uđe sama. Mrzim ljude koji neke ljude komentarišu i onda im se desi slično i očekuju da će njih da poštede. Sada su blaži. Dejan je te ljude koji su sada oko njega mrzeo, dok je bio sa Dalilom. Ne dopada mi se taj njegov odnos prema porodici. Majka je jedna. Žao mi je što se Dejanu sve to izdešavalo. Mislim da je kvaliten dečko i da je dobar - rekla je bivša zadrugarka i dodala:

- Što se tiče Cara, Dalila je morala neke stvari da zna, da zna kakav je on. Da je pogledala Zadrugu ili pročitala negde, znala bi. Što je uradio njoj, to je i Maji uradio. Žene od nekih muškaraca naprave frajere, a da to nisu u spoljnom svetu, ne bi ni imali pristup nekim ženama. Ne dopada mi se što taj muškarac ne poštuje ni prvu, ni drugu, niti će poštovati treću. Za te stvari su one same krive. Ne poštuju nikoga. Lakše je kad možeš nekog da imaš tu i da se priča vrti oko tebe. Ima ljudi koji vole da budu u priči i da se vrti nešto oko toga. Verovatno su imali probleme neke koje nisu uspeli da reše - rekla je Dragana.

Detaljnije u nastavku:

Autor: M.K.