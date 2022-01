Kao i uvek, bez dlake na jeziku Kristijan je otvorio svoju dušu za portal Pink.rs i sumirao utiske iz godine koja je za nama!

Aleksandar Golubović poznatiji kao Kristijan već godinama je televizijska ličnost koja svojom pojavom izaziva veliku pažnju javnosti gde god da se pojavi. Tokom boravka u "Zadruzi 4" Golubović je odlučio da stavi tačnu na svoj brak sa suprugom Ivanom Veljković Golubović i svoje srce preda atraktivnoj šapčanki Kristini Spalević. Tim povodom njih dvoje su postali glavna tema ovog projekta, a njihovo ponašanje pred kamerama je ceo region podiglo na noge. Kristijan je za portal Pink.rs povodom novogodišnjih praznika progovorio o svojoj ljubavi ali i o zajedničkim planovima za život sa svojom sadašnjom izabranicom.

Koji trenutak bi izdvojio kao najlepši iz 2021. godine koja je za nama?

- Brzo ozdavljenje od korone. U roku od dva dana su mi se vratili i ukus i miris. Nisu mi se upalila pluća i ustao sam neverovatno brzo. Zdravlje je najvažnije! Korona virus sam dobio na kraju godine, nisam se uplašio jer sam se dobro osećao ali nije bilo baš svejedno. Bogu hvala sve je dobro prošlo i nadam se da će situacija u narednoj godini biti mnogo bolja što se ovog virusa tiče.

Šta ti je veza sa Kristinom donela, a šta odnela i kakav sada imaš pogled na vašu ljubav kada ste izašli iz rijaliti šou programa?

- Ne kajem se ni sekunde, pogotovo zbog novonastale situacije gde me stara ljubav lažno tereti za nasilje u porodici. Moja devojka Kristina polako dolazi u pravu meru u mnogim stvarima i pokazuje ogromnu ljubav prema meni, to mi je bitno i dovoljno da se nadam svemu vrednom u budućnosti. Njena ljubav mi je donela osmeh, oterala monotoniju koja stvara odsutnost jednog člana veze, ubrzala me je i podmladila.

Da li imate u planu neki zajednički cilj u vidu poslovnog plana koji ćete ostvariti u narednoj godini?

- Imamo, naravno. Kristijana i ja smo snimili duet pesmu. Nadam se da će biti budući veliki hit. Ono što takođe treba da se desi u godini koja je pred nama je izdanje moje prve autobiografske knjige. 50 godina sam živeo u eri kada je ostati živ i zdrav jako teško. Velika naučna fantazija mi daje za pravo da kažem da sam nepobediv. Sve u svemu lagano. Imam u nameri da otvorim i svoj kafe-klub. To bi trebalo da se desi jako brzo.

Da li ćete u narednoj godini stati na ludi kamen i da li vaši fanovi mogu očekivati lepe vesti u vidu prinove u vašem domu - pitali smo Kristijana.

- Po veridba treba da se desi onda kada se dodje u fazu veze, kada par planira dete, kada postane najozbiljnije. Mi smo u toj tački u poslednje vreme bez obzira što nas malo njih grdi i hejtuje zbog prirode naše veze koja je započela iz moje prevare tokom bračne veze sa Ivanom i velikoj razlici u godinama.

Ivana i njena majka Milica su me lažno optužile za nasilje u porodici i sem istine na sudu želim i dete sa Kristinom kako bih napokon bio otac svome detetu a ne stranac kako su to Ivana i njena majka učile moju slatku devojčicu Veru.

Šta bi poželeo našim čitaocima?

Pazite na sebe i čuvajte svoje zdravlje. Budite srećni i zdravi, sve ostalo će doći.

Autor: Nemanja Vasiljević