Poznati pevač i njegova supruga u velikom, novogodišnjem intervjuu za Pink.rs progovorili o svim događajima koji su im obeležili godinu na izmaku.

Porodica Trajković u godini koja je na izmaku imala je mnogo povoda za slavlje. Naime, popualrni folker Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađana proslavili su srebrnu svadbu - 25 godina braka, oženili mlađeg sina Marka i saznali radosne vesti - da će dobiti još jedno unuče. Pored togam pisalo se i o navodnoj bračnoj krizi Trajkovića, a Đani i Slađa sada su u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs progovorili o svim događajima koji su obeležili 2021. godinu kada su oni u pitanju.

Nedavno ste oženili i drugog sina. Kakav je osećaj? Da li nas u 2022. očekuju dva velika svadbena veselja za oba sina i kako biste voleli da sve izgleda?

- Osećaj je divan. Presrećni smo što su se oba sina oženila i što ćemo po drugi put postati baba i deda. Nadamo se da će u narednoj godini epidemiološka situacija biti bolja i da ćemo konačno moći da proslavimo sve kako treba. Prvo ide Miloševa svadba, pa Markova, a ono što sigurno znamo je da će obe biti za pamćenje!

Dom Trajkovića će u 2022. godini postati bogatiji za još jednog člana. Da li znate pol unučeta i kad će beba doći na svet? Da li su sin i snajka odabrali ime za bebu?

- Znamo pol, dobićemo još jednog unuka. Snajki je termin u aprilu. Ime znamo, ali ćemo sačuvati nešto i za sebe.

Pisalo se tokom ove godine da vam je brak u krizi, da se razvodite… Da li u 2022. godinu ulazite nikad jači ili ipak postoje nesuglasice koje ''vučete'' sa sobom? Da li biste jedno drugom oprostili prevaru i u kom slučaju?

- Naprotiv, odnos nam je nikada lepši, slažemo se divno i nikada više vremena nismo provodili zajedno, nego u poslednje dve godine. Mi smo u braku već 25 godina, prevaru nikada ne bih oprostio, a sto se Slađe tiče to već morate nju da pitate.

Oko čega ste se najviše svađali u 2021. godini? A šta biste izdvojili kao najlepši momenat?

- Najviše smo se svađali oko frižidera, zato mi je Slađa za Novu godinu kupila nov i nikad veči frizider, a najlepši momenti su nam definitivno provedeni sa unukom Nikolom, tada smo najsrećniji.

Da li postoji neka neostvarena želja koju biste voleli da ostvarite u 2022.? Da li biste najradije neke momente iz 2021. izbrisali I koje?

- Neostvarena želja svake godine je što mi žena nije rodila još jedno dete. Voleo bih da izbrišem situaciju sa koronom i da se konačno vratimo u normalu.

U ovoj godini ste obeležili i 25 godina braka. Šta ste poželeli jedno drugom tada i gde biste i kako voleli da obeležite takozvanu zlatnu svadbu?

- Do zlatne svadbe ima jos 25 godina, daće Bog da i to doživimo, pa ćemo lako da proslavimo. Poželeli smo jedno drugom da se zauvek volimo, kao do sada.

Kako ove godine dočekujete Novu godinu i šta ćete jedno drugom poželeti u ponoć?

- Ja pevam u Garden Hillu u Beogradu, moja Slađa će kao i svake godine Novu godinu da dočeka sa mnom. Poželeću svima najviše zdravlja, pa posle sve ostalo.

Da li jedno drugom i ove godine pripremate neko iznenađenje ispod jelke, a kakav poklon ste pripremili za unuka?

- Kao što sam već rekao, od moje Slađe sam dobio frižider, a ona će dobiti šta god poželi. Za unuka smo pripremili svašta, mada njemu je svaki dan Nova godina, jer smo Slađa i ja neobuzdani kada je on u pitanju.

Da li planirate neko egzotično putovanje u 2022. i gde biste najradije otišli?

- Planiram da iznenadim ženu jednim nezaboravnim putovanjem, tako da će destinacija ostati tajna.

Koliko se razlikuju novogodišnji i božićni praznici u vašem detinjstvu i danas, na čemu ste posebno danas zahvalni što imate, a nekada ste o tome samo maštali?

- Najviše sam zahvalan na mojoj porodici, na divnoj deci i volim svaki praznik da provedem sa svojom porodicom. Ničega nisam ostao željan, bio sam skromno dete, a takav sam i ostao.

Da li ćete možda zajedno i u 2022. godini posetiti Pariz?

- Odlazak u Pariz nam je kao tradicija, pa smo sigurni da ćemo ga posetiti i u narednoj godini.

Autor: M.K.