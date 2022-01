Bez dlake na jeziku, kao i uvek!

Voditeljka jutarnjeg programa televizije Pink,Jovana Jeremić večeras je deo stručnog žirija ''Novogodišnje Zadrugovizije''.

Naime, Jovana je zauzela mesto u žiriju ''Novogodišnje Zadrugovizije". Voditelj Dragan Marinković Maca, najavio ju je kao raspuštenicu, s obzirom na to da se razvela, a onda mu je Jovana odbrusila:

- Ako me još jednom nazoveš raspuštenicom, počupaću ti jezik. Svaka žena ima pravo da se uda i da se razvede - rekla je Jovana i dodala:

- Velika mi je čast, potajno mi je bila želja da budem u žiriju ovog takmičenja. Ovo je kao susret s prošlošću. Ja dođem kao neka karma Dalili i Dejanu s obzirom na to da sam ja bila na njihovom venčanju i znam celu istoriju slučaja. Snimala sam to, to je bilo pre 5 godina - otkrila je Jovana i šokirala sve u studiju.

Autor: Pink.rs