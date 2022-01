SAMOHRANE MAJKE ESTRADE Život ih je ŠIBAO, prošle su kroz brojne nedaće i SVEGA SE ODREKLE da bi decu izvele na pravi put - ovo su njihove priče

Kako među "običnim narodom", tako i na estradi ima puno samohranih majki, koje su kroz život morale da se bore same kako bi izvele svoje naslednike na pravi put.

Među njima su Goca Božinovska, Ceca Ražnatović, Goca Tržan, Milica Dabović, Stoja Novaković, Ana Bekuta... Neke od njih su muževi ostavili na cedilu, dok su druge zbog nesrećne sudbine svojih partnera završile same sa decom.

Košarkašica Milica Dabović je majka dečaka kom je dala ime Stefan. Svog partnera Vuka je ostavila zbog neverstva, a danas je došla u situaciju da prodaje svoju garderobu kako bi obezbedila sve što je potrebno svom nasledniku i zbog toga se, kako kaže, nimalo ne stidi.

- Ja često svojoj mami govorim kako joj se divim što je odgajila četvoro dece, a i svim ostalim majkama koje imaju više od jednog deteta. Biti samohran roditelj, biti majka i otac detetu je najteži posao na svetu, ali ujedno i najlepši na svetu. Treba mnogo odricanja. Zaboraviš i na odlazak u bioskop, šetnju, sve. Ja sam više od 12 sati uz svoje dete, samo trčim za njim, to uopšte nije lako, ali ponekad imam pomoć svojih. Kada sam sama u Beogradu, onda nemam ničiju pomoć, snalazim se, radim. Trudim se da sve odradim do 4,5, pa onda odem po njega u vrtić - priča Milica Dabović i otkriva kako uspeva da se izbori sa finansijskom krizom.

- Ja ga ne navikavam puno na poklone. Hvala Bogu, pa imam drugarice koje mi daju odeću svoje dece. Naravno da je finansijski teško, pritom što se ja bavim samo košarkom, još sada u periodu korone, kada je sve stalo, pa sam morala da počnem i svoje stvari da prodajem i tako sam uspela da izađem na kraj sa parama. Osudili su me mnogi zbog toga, ali bilo je i onih koji su me podržali. Mene nije sramota, morala sam nešto da radim. Pokušavam da otvorim školicu košarke, kamp, ali finansijskog plusa nema nigde, nemam dovoljno dece, da bih mogla bilo šta da zaradim. Volim time da se bavim, živim za decu i verujem da će biti bolje.

Cecu Ražnatović i Gocu Božinovsku je zadesila ista sudbina, mlade su ostale bez partnera, a njihova deca su izrasla u prave ljudine. Željko Ražnatović i Zoran Šijan ubijeni su, a njihove ubice nisu još uvek pronađene.

Ceca se trudila da Anastasiju i Veljka izvede na pravi put, a Ražnatovićeva je jednom prilikom izjavila da je svesna kakvu je žrtvu njihova majka podnela da bi ih odgajila.

- Svega se odrekla jer je drugačije kada oba roditelja vode računa u odrastanju dece. Samohrani roditelj sve mora sam da nosi na svojim leđima. Moja mama se celi život javno eksponirala i prošla je kroz mnoge stvari. Sve to je dodatno otežalo situaciju jer uz veliki pritisak javnosti, Ceca je morala da bude i dobra majka. Jako sam ponosna na nju, uvek i zauvek - rekla je Ražnatovićeva ranije za medije.

Sa druge strane, Goca je iz ljubavi sa Radetom Vučkovićem dobila ćerku Jelenu, o kojoj je sama morala da se brine. Često je naslednicu ostavljala kod roditelja da je čuvaju dok je ona pevala. Nakon toga se zaljubila u Zorana Šijana kojem je podarila sina Mirka i ćerku Zoranu, o kojima je takođe morala da brine sama pošto je nezvanični šef surčinskog klana ubijen.

Stoja i Bekuta kao tinejdžerke postale majke - život ih nije mazio, a neke od njih su još kao tinedjžerke da se bore da zarade novac i da odgajaju decu, koju su dobile dok još nisu bile punoletne.

Stoja je sa samo 17 godina dobila dete, a posle tri godine braka, njen muž se ubio, a ona je ostala sama sa sinom Milanom.

- Istog dana kada je moj muž sahranjen, njegova porodica je mene i dete od nepune tri godine izbacila na ulicu! Nisam stigla ni svoje stvari da ponesem, izašla sam bez ičega. Gledam ono maleno dete i ne znam kuda ću. Moji su mi još ranije, kada sam odlučila da se udam, rekli da se kod njih više ne vraćam. Celi taj dan, do kasno u noć, išla sam kroz selo i na sav glas vrištala i plakala! Mislila sam da taj period neću preživeti. Narednih nekoliko meseci sin i ja smo bili kod moje prijateljice, s njom sam delila poslednju šolju kafe i poslednji komad hleba. Naravno, morala sam da nastavim da pevam po kafanama da bi moje dete imalo šta da jede – prepričala je folk zvezda težak period iz rane mladosti.

Bekutu su životne okolnosti naterale da rođenog sina Igora ostavi u domu za nezbrinutu decu, jer je trpela osude okoline zbog toga što je sa 17 godina rodila naslednika u vanbračnoj zajednici. Nedugo potom, ona je povratila svog naslednika, brinula se o njemu, a on danas nosi njeno prezime.

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što “to” nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici. Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smešio u krevecu, nepogrešivo me prepoznajući. Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko meseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo – rekla je Ana svojevremeno.

Goca Tržan je takođe iskusila šta znači biti samohrana majka. Nakon 4 godine braka razvela se od Ivana Marinkovića, a danas ga prate brojni skandali zbog učešća u rijaliti programima. Međutim, kako kaže, Goca je imala je sreću da sretne partnera koji joj danas pomaže u odgajanju ćerke, ali i finansijama.

- Nepravedno bi bilo reći da sam samohrana majka poslednjih 7,8 godina, jer imam čoveka kraj sebe. Raša i ja živimo zajedno, i delimo sve troškove, koji podrazumevaju i troškove oko deteta. Kada postaneš roditelj, ti moraš biti odgovorno biće koje nekog drugog stavlja na prioritetno mesto. Nažalost, često se dešava da nije tako. Ogroman broj žena da bi ostvarile pravo na izdržavanje deteta prolaze pravi pakao. Od toga da ne može da se uruči poziv za sud, do toga da dotični muškarci prepišu svu imovinu na mame, babe, tetke, da bi izbegavali svoje obaveze. Važno je reći ženama da od samog starta moraju biti samostalne, da ne moraju da zavise ni od koga, da nema opravdanja za to što ne rade. Ja bih za svoje dete bila spremna i da kopam, da čistim i radim sve što je potrebno da bih ga izdržavala - govori Goca.

Autor: pink.rs