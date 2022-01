Kao i uvek, bez dlake na jeziku!

Nakon jučerašnjih incidenata koji su se dogodili za vreme proslave krsne slave Stefana Karića, oglasio se njegov otac Osman Karić. Tara Simov, koja je ušla u žestok okršaj tokom Karićeve slave sa Dejanom Dragojevićem, a onda i sa Dalilom, javno se sinoć izvinila Osmanu što je upropastila slavlje, a on je sada celu sitiaciju prokomnetarisao za naš portal.

- Kada je u pitanju Stefanova slava pre nego iskomentarišem Tarino izvinjenje zbog ishitrenog i nedoličnog ponašanja, moram se zahvaliti produkciji Zadruge što su dozvolili i doprineli da se slava održi i nastavi s obzirom na to da je došlo do kratkih incidenata. Šta bih rekao za Taru, sem da prihvatam izvinjenje. Taru poznajem kao što znate, uvek je dobrodošla u našu kuću. Mislim da je jako inteligentna, nekad nesvesna svojih loših reakcija. Gledam je kao deo svoje porodice, ne samo nju, već svakog kome mogu pomoći na bilo koji način. Isto tako znam da Tara ima zdravstvene probleme i ishitrene reakcije koje nisu zlonamerne, već je to deo njenog karaktera. Jednostavno bori se protiv sebe. S obzirom na prošlu sezonu mislim da je dosta napredovala u boljitku svog karaktera. Što se mene tiče, sve joj je oprošteno - kaže Karić za Pink.rs, a onda smo ga upitali i kako komentariše kukanje i plakanje Filipa Cara za Majom Marinković, ali i njegove pokušaje da se približi Dalili.

- Često komentarišem ponašanje Filipa Cara. Mišljenje mi se menja. Opet kažem da je on jedan od inteligentnijih ljudi u rijalitiju, dobar govornik, spontan je, duhovit i drži pažnju. Kad je reč o njegovom plakanju, o plakanju u alkoholisanom stanju, ništa mu ne verujem. Ima on naravno empatije kada je reč o Maji, seti se njenog milog lica, njenih očiju, dodira, ali seti se da je indirektno kriv za njenu eliminaciju. Tad bi zaplakao i Zola koji bi se setio Miljane i lepih uspomena koje ga vezuju za nju, pored Cara dok mu on patetiše. Sećaju se oni tako, dok im se ne vrate i one loše scene sa njima između ostalog Cara sa Majom. Brzo na patetiku zaboravi, moli boga da mu se Maja ne vrati, pa onda brže-bolje krene u nove ljubavne pobede, da li to bila Ana, Marijana ili Dalila koje je nameračio za svoje sledeće veze i punjenje ega i sujete - rekao je Osman za naš portal.

Autor: M.K.