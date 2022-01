SVEGA I SVAČEGA SE NAGLEDALE: Evo kroz šta su sve poznate pevačice prošle na svojim nastupima! NIJE IM BILO LAKO!

Našle se u nebranom grožđu!

Nije tajna da javne ličnosti, osim onog lepog dela svog posla, često iskuse i onaj gori deo i razne neprijatnosti. Posebno je teško pevačima, odnosno pevačicama, koje su se na svojim nastupima svega i svačega nagledale, a često i same bile žrtve ispada pijanih i nevaspitanih gostiju.

Katarina Grujić

Pijani gost je na silu poljubio

Ni pevačicu Katarinu Grujić nisu zaobišli incidenti. Nju je pre nekoliko godina, tokom nastupa u Beogradu, spopadao jedan pijani gost.

Kako ona nije obraćala pažnju na njega, on se popeo na binu i na silu je poljubio. Katarina se nije dala, te se, kako su pisali mediji, čak i fizički obračunala s njim.

Goca Lazarević

Vukli je po šatri

Pevačica Goca Lazarević je nedavno i sama priznala da je u njenoj karijeri bilo više neprijatnih situacija, ali da jednu posebno pamti.

- Pevala sam na svadbi sa orkestrom iz Petrovca na Mlavi. Kada sam ušla pod šatru, prišao mi je jedan čovek i počeo da me vuče za rukav prema vrhu sofre, tako da sam se saplitala. Kada smo došli do stola gde su sedele najvažnije zvanice i mlada i mladoženja, rekao mi je: "Hajde, penji se na sto!" Odgovorila sam mu: "Znate, ja se ne penjem po stolovima!" On je navalio, "na sto i na sto". Kada sam odbila, gurnuo me je i rekao: "Oterajte je kući!" Pogledala sam ga i počela da trčim između redova plačući - rekla je Goca i dodala da su je momci iz orkestra molili da ostane.

Milica Todorović

Nestalo struje dok je pevala

Pevačica je pre nekoliko godina je doživela iznenađenje kada je usred nastupa u jednom klubu nestalo struje!

Pevačica je bila zbunjena i nije znala šta se dešava, jer je prekinuta na pola pesme, a kada su joj objasnili da je u pitanju viša sila, nasmejala se. Objasnila je publici o čemu je reč, a ubrzo je stigao agregat, pa je nastavila da peva.

Indira Aradinović Indi

Pucnjava na proslavi

Indira Indi Aradinović pevala je na jednom slavlju u Raški, a u jednom trenutku ju je prekinuo muškarac koji je zapucao iz pištolja.

Kada je čula rafale, pevačica je stavila ruke na glavu i pobegla što je brže mogla. Interesantno je da je jedan od gostiju baš u tom momentu snimao Indi, pa je video postao viralan na društvenim mrežama.

Autor: M.K.