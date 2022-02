Plakala sam mnogo... Kad su me pred operaciju odvezli u bolnicu i kad su me ostavili i otišli, tada je krenulo sve da me stiže. I strah i emocije i to saznanje da je operacija rizična... Bila sam svesna svega - kaže pevačeva supruga.

Protekle nedelje u domaćim medijima je kao bomba odjeknula vest da je supruga poznatog folk pevača Radiše Trajkovića Đanija, Slađana Trajković hitno operisana, budući da joj je dijagnostifikovan tumor bubrega. Slađa je juče napustila bolnicu u kojoj je operisana nekoliko dana ranije, a sad je ekskluzivno za Pink.rs u prvoj ispovesti o opakoj bolesti i rizičnoj operaciji, koja je usledila nakon zastrašujuće dijagnoze, otkrila sve potresne detalje agonije kroz koju je prošla ona, ali i čitava njena porodica.

- Dobro sam, oporavljam se, sve je u redu, za sada. Dobro se osećam. Ja sam inače pozitivna žena, iako nisam nikada imala ovako ozbiljne zdravstvene probleme - počinje priču Slađa za naš portal i otkriva kako je saznala za opaku bolest.

- Za bolest sam saznala sasvim slučajno. Otišla sam da snimim pluća, jer sam pušač, ako i zbog korone. Na tom snimku su se videle neke ciste na jetri i pankreasu, pa su me uputili na preglede celog abdomena. Otišla sam kod endokrinologa da mi pregledaju ceo abdomen. Na magnetnoj rezonci video se tumor na bubregu. Na detaljnom kontrolnm pregledu videlo se da ima promena i da tumor raste, odmah su znali da je u pitanju zloćudni tumor i operacija je bila jedino rešenje.

Usledio je momenat podjednako težak, kao i samo saznanje da boluje od opake bolesti... Pevačeva supruga nam je otkrila kako se osećala u momentu kada je morala da saopšti svojoj porodici loše i potresne vesti o svom zdravstvenom stanju.

- Bilo je jako stresno, ali šta ćemo... Samo pozitivno! Grozno mi je bilo kad sam morala da saopštim deci i Đaniju. Đani je veliki emotivac i za druge, a tek za mene... Ali, tu ne možete da promenite sekiracijom ništa. Samo da se naoružate pozitivnom stavom i energijom.

Najstresniji trenutak za porodicu Trajković - lavina suza i emocija, neizvesnost i rizik koji operacija nosi sa sobom

- Plakala sam mnogo... Kad su me pred operaciju odvezli u bolnicu i kad su me ostavili i otišli, tada je krenulo sve da me stiže... I strah i emocije i to saznanje da je operacija rizična... Bila sam svesna svega. Nije to uopšte jednostavno. Ne bih tako nešto poželela ni najgorem neprijatelju. Pred moju operaciju deca su bila van svake pameti. To je bilo baš stresno. Morala sam da gledam da budem što pozitivnija i jaka zbog njih. Nisam želela da oni osete moj strah i tako je i bilo - kaže Slađa za Pink.rs i otkriva sve detalje kompleksne i rizične operacije:

- Sama operacija je trajala tri, četiri sata. Kompleksna i vrlo zahtevna operacija. Rez je veliki, morali su da mi pored celog bubrega odstrane i deo rebara kako bi došli do njega. Bilo je jako nepristupačno mesto, a ja sam tako građena, na svu sreću nije zakačeno ništa okolo. To je bila mala komplikacija, ali su to rešili na taj način. Ne volim da kukam. Ja sam prezahvalna svom doktoru. Čoveka ne poznajem, dva puta sam ga videla i rekla sam samo me on operiše i niko više. Doktori nisu znali kakva je situacija, sve dok nije došlo do operacije. Nisam ni ja znala da će otići ceo bubreg, ali na kraju je tako moralo. Na sreću čovek može da živi sa jednim bubregom.

Sreća u nesreći

- Moj doktor Mirko Jovanović kom ću biti zahvalna do kraja života mi je rekao da je ova situacija bila za preskakanje. Rekao mi je sam imala sreće da je magnetna rezonanca bila odrađena dobro i da se sve videlo, jer na običnom pregledu se to ne bi ni videlo. Sreća u nesreći je bila da je to otkriveno slučajno i na vreme, dok bolest još nije počela da pokazuje bilo kakve simptome. Nikakve simptome nisam imala, niti mi je iko u familiji bolovao od takve bolesti - rekla je Đanijeva supruga i otkrila koliko je olakšanje osetila nakon što joj je odstranjen tumor.

- Nisam znala da ću izaći tako rano iz bolnice. Kad mi je rekao lekar da izlazim u ponedeljak, nisam htela da javim Đaniju, htela sam da ga iznenadim. Javila sam sinu Marku da dođe po mene u ponedeljak ujutru. Tada smo se dogovorili da ne pričamo ništa i da ga iznenadimo i tako je i bilo. Kad su me videli posle operacije, kad sam došla kući i deca i snaje i svi su mi rekli: ''Bože, kako lepo izgledaš!''. Kako bih rekla, kad sam se otarasila toga, bilo mi je lakše. Samo da znam da je operacija protekla kako treba i da više nemam to u sebi. Osetila sam ogromno olakšanje...

Život sa jednim bubregom

- Mogu da kažem da je čudan osećaj živeti sa jednim bubregom. Čudan je osećaj kad znate da vam je nešto odstranjeno... Bolovi jesu prisutni, jer je rana od operacije još sveža, rez je veliki, ali sam neuporedivo bolje sada nego odmah nakon operacije. Tih prvih nekoliko dana sam imala baš jake bolove. Još ne znam dalji tok lečenja. Čekam nalaze i kontrolu.

