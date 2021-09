KOMŠIJA POKUŠAO DA JE NAPASTVUJE! Jeziva ispovest maloletnice sa Čukarice: Stegao je sa leđa i pričao GROZOTE!

Komšija me je napao s leđa, jako me uhvatio za rame i počeo da govori kako je on čovek mog života, da mu nikad neću pobeći i da bi me grlio i ljubio. Uspela sam da snimim deo toga što je pričao, a posle sam se požalila mami.

Ovo za mjedije kaže devojčica (15) koju je komšija N. K. (49) napao na Čukarici. Devojčica je uz odobrenje majke i u njenom prisustvu ispričala kako je napadnuta u nedelju uveče od strane čoveka koga poznaje godinama jer su njeni roditelji kupili kuću od njega. Nakon što ga je prijavila policiji, podsetimo, N. K. je pokušao da zapali kuću devojčicine porodice.

- Otišla sam do prodavnice, a on je pijan stajao sa flašom. Kad sam prošla, uhvatio me je s leđa, stegao za rame i počeo da mi priča razne stvari. Između ostalog mi je pominjao i kako bi mi svašta radio, ali se ne bi iživljavao jer je on čovek mog života. Upalila sam telefon u džepu i uspela da snimim kad je rekao da je "imao potrebu" da mi to ispriča, a da ja "razmislim o predlogu" - kaže maloletnica.

Ima noćne more! - Noću loše spava, stalno je kod rođaka. Mislili smo da će biti bolje ako ide u školu i tamo u društvu vršnjaka zaboravi na ovaj događaj, ali očigledno je da ćemo morati da potražimo stručnu pomoć što pre - kaže mama napadnute.

Naglasila je da se jako uplašila.

- Morala sam da ispričam mami šta se desilo jer me je jako stegao i uplašila sam se. On je mene i ranije gledao na neki bolestan način. Plašila sam ga se i izbegavala ga. Imala sam utisak da me gleda od glave do pete kada prođem - priča devojčica.

Juče se vratila u školu, ali je bila na svega dva časa.

- Boli me glava i stomak, osećam se loše, pod stresom sam i osećam nervozu. Plašim se da spavam kod kuće pa idem kod rođaka - dodala je devojčica.