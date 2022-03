'NEDA KOD PLASTIČARA UVEĆALA ZADNJICU?!' Zbog pevačicinog NOVOG IZDANJA svi trljali oči od ŠOKA!

Izgleda drugačije!

Neda Ukraden (71) pojavila se juče na snimanju jedne emisije, a njeno novo izdanje ostavilo je mnoge prisutne u čudu.

Naime, oni koji su se našli na licu mesta komentarisali su da pevačica izgleda drugačije.

- Čim je ušla svi su počeli da se okreću. Zadnjica joj izgleda mnogo veće nego što je to nekad bio slučaj, pa su odmah krenuli komentari. "Neda kod plastičara uvećala pozadinu", "Neda kupila novu guzu", moglo je da se čuje sa svih strana. Ko zna, možda je i ona čula da ovo ljudi pričaju oko nje - kazao je sagovornik koji se našao na snimanju.

Neda je nedavno, podsetimo, progovorila o udvaračima i porukama koje dobija.

- Ko kaže da nemam udvarače? Ja sam žena koja je obožavana, voljena, da vam pokažem telefon, popadali biste - rekla je tad pevačica i otkrila kakve poruke joj šalju.

- Ljubavne, fine, nežne, ponekad bezobrazne. Društvene mreže, ove poruke na Instagramu i to, to zaista ne čitam. Ne blokiram, nema tu pomoći (smeh). Šta ću, ništa ja ne uradim, gledam svoja posla, taman da se zanimam s raznim budalama. Imam ja udvarače, to su ljudi sa kojima sam u komunikaciji - priznala je tom prilikom.

