SLAVLJE U DOMU ALEKSANDRE PRIJOVIĆ: Pevačica odmah objavila fotografiju sina, pa mu se obratila ovim rečima! Danas je za njih poseban dan!

Imaju povoda za slavlje!

Sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, Aleksandar Živojinović, danas puni tri godine, a tim povodom mama mu je javno čestitala rođendan.

Aleksandra je, naime, objavila sliku malog Aleksandra iz Diznilenda i obratila mu se rečima: "Srećan 3. rođendan, anđele moj".

Inače, Aleksandra je nedavno pričala kako se provela u Americi na turneji. Društvo su joj pravili sin i suprug.

- Tamo je mnogo opuštenije nego ovde. Bila sam već nekoliko puta tamo, najviše sam se obradovala šopingu, najviše smo čekali taj Orlando, da mali sve to vidi. Sada će tri godine da napuni, prelepo je bilo. Najveći utisak mu je ostavio Miki Maus, to nam je sad glavno u kući. Gleda snimke i govori kako je on tu bio, bili smo samo dan tamo, nismo uspeli sve parkove da obiđemo - rekla je Aleksandra za "Premijeru - Vikend Specijal", pa dodala:

- Nisam srela svetske zvezde, ljudi tamo ni ne obraćaju pažnju na to. Najviše sam šetala po tržnom centru što je mnoge nerviralo, Filipa najviše.

Ovom prilikom otkrila je i koliko ju je uloga majke promenila.

- Ne postoji ništa lepše, on mi je prioritet. Svi se pitaju kako uspevam da uskladim privatni život i dete, uvek je tu neko da pomogne, moji, Filipovi, stalno dolaze i smenjuju se, puna je kuća. To sam oduvek želela, to je baš lepo, prvenstveno zbog deteta, mnogo voli bake i deke. Oni ga stalno vode po igraonicama, šetaju i on je najsrećniji. Krenuo je da priča, raspričao se potpuno, razna pitanja postavlja svakodnevno. Rođendan mu je uskoro, sve mu je zanimljivo, kada izlazim iz kuće pita me: ''A gde ćeš ti?'' - rekla je pevačica.

Autor: M.K.