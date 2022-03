Sutra se navršava 12 godina od tragične smrti poznate srpske pevačice.

Sutra, 16. marta, navršava se tačno 12 godina otkako je tragično stradala jedna od najlepših žena na našoj javnoj sceni Ksenija Pajčin. Nju je pucnjem iz pištolja usmrtio maneken Filip Kapisoda, njen tadašnji dečko, koji je potom sebi oduzeo život. Ovaj svirepi zločin odigrao se u Ksenijinom stanu, a njihova beživotna tela zatekla je pevačicina majka Ljubica.

Ni 12 godina kasnije Ksenijini roditelji i najbliži prijatelji ne mogu da se pomire sa činjenicom da nje više nema. Goran Stojićević Karamela bio je veoma blizak sa pevačicom, a za Pink.rs priznao je da mu se dešava da ponekad krene da je pozove, ali onda shvati da ona više ne postoji.

- Svakog 14., 15. marta pomislim na nju, pomislim na gubitak velikog prijatelja, a pre svega velikog čoveka. Uvek imam jezivu nervozu pred taj datum, pred 16. mart, pred sećanje na tu tragediju koju nikad neću zaboraviti. Mom rođenom bratu je 16. marta rođendan, mom sinu Vasiliju 17. i ti datumi su važni za mene - započeo je Karamela razgovor i nastavio:

- Uvek je setim, mnogo mi nedostaje, pozvao bih je ponekad pa se u trenutku setim da više ne postoji. Veoma se loše osećam, svakako da je njenim roditeljima najteže, ali teško je i nama, njenim pravim, iskrenim prijateljima koji su je voleli.

Karamela nam je otkrio da je proživeo mnogo toga sa lepom pevačicom i da će neke stvari zasigurno pamtiti zauvek, ali jedne anegdote se odmah prisetio i podelio je sa nama:

- Bilo je puno anegdota i puno smeha sa njom. Ono što mi prvo pada na pamet jeste spot za pesmu "Brka debeli" u kom je bio moj otac (smeh). Mi smo razgovarali šta i kako, nije to bilo kao da se snimi spot nego eto da nešto imamo što će se emitovati na televizijama. To je bilo na plaži, ispred kuće, ja sam joj pozajmio moj auto i kako je tu bio moj otac, a on jeste brka debeli (smeh), pitali smo ga da li bi se pojavio u spotu i on je odmah pristao, rekao je "Za Kseniju sve". Plakali smo od smeha tada, ali bilo je mnogo drugih situacija kojih se sećam, izlazaka, neprospavanih noći zbog razgovora koje smo vodili, kada je meni bio potreban savet i kada je bio potreban njoj. Ima i stvari koje nikada nisam rekao, možda i neću, a možda i napišem knjigu, mada mislim da sada nije pravo vreme za to, ali ko zna, možda za nekoliko godina - istakao je on.

Iako se na našoj javnoj sceni pojavilo mnogo devojaka koje su privukle pažnju svojim izgledom, glasom, ponašanjem, Goran smatra da Ksenija još nije dobila svoju naslednicu, a možda i neće.

- Ne vidim da se do sada neka devojka pojavila koja bi bila njena naslednica, možda će se roditi ali se još nije rodila. Ksenija je bila specifična, ona je bila toliko lepa, harizmatična, posebna i nema tu zamene - rekao je Goran i nastavio:

- Da me ne shvate pogrešno, recimo, meni je Ana Nikolić jako lepa i ja je vrlo cenim i poštujem, ali nije se pojavila osoba kao Ksenija. Ona je bila vanvremenska, sada kada pogledate njene fotografije posle devet godina, nema tu promene u odnosu na današnje vreme, današnje devojke, ona je i dalje najlepša. Uvek je išla ispred svog vremena, a bila je tako dobra osoba, puna razumevanja za sve i uvek spremna da pomogne i onda se desi takva tragedija... I ja uporno pričam, borimo se protiv nasilja jer to jeste nasilje i ja bih voleo da neki bolesnik pročita ovo što Vi pišete, da vidi šta ja kažem i da pomisli u sebi "Možda je ovaj Karamela u pravu, možda treba da je pustim a ne da je ubijem" jer to nije ljubav, ljubav je ako nekog ko te ne voli pustiš da ode, a ne da ga zatvoriš - iskren je Karamela.

Na kraju, Goran je istakao da će se na Ksenijinom pomenu sigurno naći oni koji su je voleli, a da li će biti i nekih drugih lica, nije siguran.

- Ima ljudi koji možda dođu... Uvek su tu isti ljudi, Bane Dević, Danijel Alibabić, ja, oni koji su je uvek voleli će doći. Oni kojima nedostaje će doći. Ja idem preko cele godine, kada meni to odgovara, bez da obaveštavam novinare, bez da udaram na sva zvona. Nije mi bitno koje je vreme, koje je doba, idem jer je meni to potrebno, posetim Kseniju, posetim moju mamu, idem zbog sebe - zaključio je Karamela.

