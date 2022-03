IZGLED I GLAS TREBA DA SE POKLAPAJU: Knez progovorio o našoj ovogodišnjoj predstavnici na Evroviziji, a evo kako kritikuje ćerku Kseniju!

Bez dlake na jeziku!

Pevač Nenad Knežević Knez je korak po korak gradio svoju karijeru, a sada ga u popularnosti nasledila ćerka Ksenija Knežević, kojoj i dalje daje savete.

- Dajem joj savete, sada i manje nego ranije, jer je ona već sada ušla u sve tajne šoubiznisa i čini mi se da se poprilično dobro snalazi, ali i dalje me pita za poneki savet. Često su to pitanja, da li je pametno izbaciti singl odmah posle mesec dana ili treba sačekati da se ovaj singl dovoljno zavrti, oko nekih nastupa, mesta gde idu, kako da povežu gradove za vikend, da ne putuju dva ili tri sata avionom ili deset sati kolima, već da imaju dobar raspored - ističe pevač, koji dodaje da može doći i do saradnje njega i ćerke.

- Nije isključeno, ako se pojavi adekvatna pesma koja bi mogla da spoji Hjurikejn i mene, onda što da ne.

Članice grupe, Sanja i Ivana, često ističu da Ksenija uvek kasni, a sa tim se složio i njen otac i rekao da bi to voleo da ne radi.

- Voleo bih da ne kasni, zato što stalno kasni. Žene generalno kasne, zbog šminke, garderobe, svega, rekao sam joj: molim te trudi se da ne kasniš, to je ključna stvar. Poslušala me je oko toga i smanjila je to na najminimalniju moguću meru - kaže kroz smeh Knez i dodaje da mu je u ovom trenutku draže što je Ksenija članica grupe, nego da je započela solo karijeru.

- Nema pravila, ali ovo je sada dobitna kombinacija. Sve tri su posebne na neki način i taj njihov spoj je idealan.

Knez je bio učesnik "Evrovizije", a njegova ćerka je prošle godine sa svojom grupom predstavljala Srbiju, dok su oboje uspeli da uđu u finale takmičenja i zauzmu 13, odnosno 15. poziciju.

- Preslušao sam sve pesme koje su bile na "Pesmi za Evroviziju". Imao sam nekoliko favorita. Šarenoliko je bilo, interesantno. Bio sam u revijalnom delu finala - rekao je Knežević, dok je na pomenutom takmičenju pobedila Konstrakta, o kojoj ne prestaje da se priča.

- Ključna stvar za "Evroviziju" je da se sve poklopi, energija pevača, emocija, scenski nastup, izgled, pevanje. Od svega pomalo i ako se sve sklopi kako treba onda je to, sve se to jako vidi, faktički prvih pola minuta pesme se oseti da li je to pobednička pesma ili nije - zaključio nam je on.

Autor: M.K.