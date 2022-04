'IMAM 14 KOPČI, IŠAO SAM NA SKENER MOZGDA I PRIMIO TETANUS!' Muzičar doživeo strašnu NEZGODU pred nastup! Evo šta se dogodilo!

Da se naježiš!

Samo pet dana uoči koncerta grupe "Legende", frontmen Zoran Dašić Daša povredio je glavu, a sada je otkrio šta se desilo, ali i kakve su posledice.

Ističe da o povredi nije želeo javno da priča kako ne bi pokvario trenutak slave i koncerta na koji su dugo čekali usled pandemije. Međutim, ono što ga sad brine nije povreda, već to što se o muzičkom spektaklu i 35 godina rada čuvene grupe slabo govorilo u medijima.

- Da sam skinuo šešir verovatno bi se pisalo svaki dan - započinje razgovor i objašnjava šta se desilo samo pet dana pred koncert.

- Imam veliku posekotinu na glavi jer sam pao baš red koncert, četrnaest kopči. Da sam to pokazao, verovatno bi svi pisali, ali ja sam stavio šešir da to izgleda elegantno i na koncertu sam bio kao Bob Dilan - otkrio je, a zatim se dotakao reakcije njegovih kolega.

- Pitali su se da li sam baš pred koncert morao da se povredim, pa nisam tempirao (smeh). I to na najsmešniji način sam pao, iznosio sam cveće na terasi, sapleo se na prag i udario u metalnu ogradu. Stajalo mi je to cveće celu zimu u hodniku i pošto je bio sunčan dan hteo sam da ga iznesem na terasu. Ma to je bila samo sekunda - istakao je frontmen grupe.

Daša tvrdi da pad nije ostavio posledice jer je, kako kaže, uradio sve analize uoči samog koncerta za koji ističe da je bio i više nego uspešan.

- Sve je idealno, radio sam skener mozga, primio tetanus, dobio antibiotike tako da je sve pod kontrolom. To je profesionalnost i bitno da je sve prošlo. Veče koncerta je bilo pobedničko - rekao je Daša koji je koncertom obeležio trideset i pet godina uspešne karijere čuvene grupe.

Autor: M.M.