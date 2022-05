Detalji koji su šokirali javnost!

Voditeljka "Zadruge" Dušica Jakovljević otvorila je dušu i otkrila mnoge tajne iz svoje zanimljive prošlosti.

Dušica Jakovljević karijeru je počela u jednom rijalitiju, a žene koje su učestvovale u tom rijalitiju priznale su joj da su bile zaljubljene u nju.

- Bila sam urednica i smišljala zadatke za takmičare, a ono što niko nije znao je da sam bila i lično "Veliki brat"! U to vreme su mnoge učesnice rijalitija bile zaljubljene u mene. Mislile su da sam muškarac i tek kada su izašle iz "Velikog brata", shvatile su da ih je zavela jedna žena. Malo su se razočarale jer su sve vreme zamišljale nekog zgodnog dasu dok su pričale sa Velikim Bratom, odnosno sa mnom - kaže Dušica na početku razgovora i dodaje da je oduvek bila veliki mangup, te su otac Dušan i majka Marija s njom jedva izlazili na kraj:

- Ja sam jedinica, ali nisam razmažena. Nikada nisam tražila od mame i tate brata ili sestru. Živela sam sa roditeljima, dve bake i prabakom, a često je kod nas dolazila i ostala rodbina. Odrasla sam okružena ljubavlju i to mi je bila dobra baza za sve u životu. Prohodala sam sa devet meseci i stalno sam nekud jurcala. Roditeljima sam pravila probleme jer nisam htela da jedem, pa me je mama sa hranom jurila po celom Dorćolu.

Roditelji je nikad nisu tukli, ali je zato dobijala udarce na baletu.

- Nikad nisam dobila batine od mame i tate. Sećam se da sam u vrtiću išla na balet i da smo morali da stojimo u vrsti, a ja sam bila najmanja, pa me je profesorka udarala po kolenima ako ne stanem dobro. Nije to bilo toliko strašno, ali je za mene bilo traumatično, pa sam ubrzo odustala od baleta. Negde u tom periodu vaspitačica iz vrtića uočila je da sam talentovana za scenu, pa mi je dala da vodim završnu priredbu na kraju predškolskog. U to vreme nisam ni sanjala da će to jednog dana biti moj poziv, jer nikad nisam bila nametljiva, niti dete koje se mnogo forsira - kaže Dušica, koja je od oca nasledila dar za pisanje:

- Na tatu sam povukla talenat i za pisanje i za govorništvo. On je u vojsci vodio programe i priredbe i pisao pesme. Celog života me je učio da pravilno govorim. Morala sam da savladam sve brzalice i da stavljam pampur između zuba i tako vežbam govor, zato mi je danas tako dobra dikcija.

Osnovnu školu pohađala je na Doćolu, a sa njom u odeljenju bile su brojne poznate face.

- Družila sam se sa svima i bila odličan đak. Sa mnom u odeljenju su bili voditeljke Marija Kilibarda i Marijana Mićić, rukometaš Ognjen Kajganić, glumac Đorđe Dragičević, stilistkinja Ivana Rabrenović, zatim Milena, ćerka Verice Rakočević... Svi smo se lepo družili i slagali, a vaspitani smo tako da znamo da se do uspeha dolazi samo vrednim radom.

Dušica se posle osnovne škole oprobala i kao manekenka.

- Mama me je upisala u udruženje manekena da bih imala stav i dobro držanje. Sećam se da sam na završnoj reviji pala i to je bilo mnogo smešno. Na kraju tog kursa su u jednom časopisu birali "supertinejdžerku" i tako sam se ja prvi put pojavila u novinama kao manekenka.

Voditeljka "Zadruge" završila je Treću beogradsku gimnaziju i ponovo je učionicu delila s poznatima.

- Posle osnovne škole nisam imala nikakvu ideju čime ću se baviti, pa sam upisala Treću beogradsku gimnaziju. U odeljenju sam bila sa voditeljkom Adrianom Čortan. Taj period mi je ostao u sećanju po štrajkovima, koji su u to vreme bili baš učestali. Sećam se da smo se u gimnaziji posle časova opraštali rečima: "Vidimo se sutra, a možda i ne" - priča Dušica, koja i danas ima traume zbog nesrećnih devedesetih godina prošlog veka:

- Kada danas neko kaže da se teško živi, ja se odmah setim kako je bilo devedesetih. Za vreme inflacije smo svakog dana jeli jaja, pomfrit i paradajz čorbicu. Nisi mogao da imaš nove patike jer je postojala velika verovatnoća da će ti ih neko oteti na ulici. Mnogi iz mog društva su tada i propušili, ali ja nisam htela, plašila sam se šta će mi roditelji reći. Nisam htela da ih na bilo koji način povredim ili razočaram. Mama mi često i danas kaže da se opustim i da počnem da živim život, a ne da razmišljam šta će mi oni reći.

Kao klinka je često odlazila u pozorište jer se njen tata družio s glumcem Draganom Vujićem Vujketom:

- Moje detinjstvo obeleženo je stalnim boravkom u pozorištu. Jedan od najvećih komplimenata koji sam u životu dobila je upravo od Vujketa. Poslao mi je poruku: "Ti si jedan od bisera Dorćola, šarmantna, prepametna, luckasta i ne daš na sebe, a voli te publika. Još jedna persona kojom se Dorćol i tvoji najbliži ponose".

TV zvezda karijeru je počela u 17. godini, i to tako što je na radiju čula da se traže voditelji.

- Sedeli smo za ručkom kada smo čuli oglas i ja sam odmah rekla da ću da se prijavim. Čim sam došla na kasting, urednik mi je rekao da sam primljena na Radio Akademac. Dugo sam volontirala, a od prve plate sam kupila prsten za nožni prst. Uporedo sam radila na radiju i išla u školu - priča Jakovljevićeva, koja je za 18. rođendan vodila prvu emisiju uživo:

- Na svoj rođendan 14. novembra prvi put sam radila "Omladinski magazin" sa Aleksandrom Radujko. Ne sećam se da li sam imala tremu, sigurno sam bila zbunjena, ali sam se odlično snašla. Posle toga sam na Trećem kanalu počela da vodim "Brendomaniju". To je bila prva emisija koja je kod nas plasirala reč "brend" i bavila se marketingom. Tada sam uradila najviše intervjua sa svetski poznatim facama i veoma se ponosim tim periodom.

Dok u poslu ima i te kako čime da se pohvali, Dušica nerado govori o ljubavnom životu.

- Prva ljubav dogodila mi se na kraju osnovne škole. Taj dečko je bio godinu dana stariji od mene, bavio se košarkom i bio je jedan od najboljih frajera u školi. Razišli smo se jer sam ja za raspust otišla u London na mesec dana - priča voditeljka, koja je zahvaljujući poslu upoznala bivšeg muža, producenta Aleksandra Miljuša:

- Udala sam se vrlo mlada, u 25. godini. Sa Anđelinim i Ogijevim tatom upoznala me je Ana Mihajlovski dok smo zajedno radile na TV Metropolisu. Oba deteta su mi bila planirana i između njih je sjajna razlika - dve godine. Miljuš i ja smo se razveli tek pre tri nedelje, iako smo odavno rastavljeni. Oboje mnogo radimo i nismo stigli ranije sve papire da rešimo. Tokom braka smo imali probleme i zato smo se rastali, ali to nije tema za medije. Nikada ne bih komentarisala nešto što bi moglo da šteti mojoj deci. Ne planiram da se ponovo udam. Volim svoju slobodu i mislim da bi neko morao mnogo da se trudi oko mene da bi me zadržao. Ja ove svoje četrdesete nikada ne bih menjala, a svi mi kažu da su pedesete još bolje.

Mediji su pisali o njenoj vezi sa fudbalerom Milošem Dimitrijevićem Čavom, biznismenom Markom Dujakovićem Tonijem i Jovicom Aleksićem, zbog koga joj je dignut automobil u vazduh:

- Desila se vrlo neprijatna situacija, sa kojom nisam imala veze. Meni je pre tri i po godine dignut auto u vazduh, a nekoliko dana kasnije vodila sam ulazak u "Zadrugu". Mislim da taj događaj baca senku na sve ono što sam uradila nakon toga.

Neprijatno iskustvo imala je i sa pojedinim gledaocima "Zadruge", pa je morala da potraži pomoć policije.

- Pretili su mi smrću i objavljivali na društvenim mrežama moje umrlice. To su radili bolesni umovi koji su voleli neke učesnike rijalitija i zbog toga su najstrašnije pretili meni i mojoj porodici. Prijavila sam ih policiji i mislim da svako to treba da uradi - kaže za "Informer" Dušica, koja bi pristala da postane učesnica rijalitija za basnoslovnu sumu:

- Ušla bih u "Zadrugu" jer mi se sviđa taj format, ali samo ukoliko bih na taj način obezbedila budućnost oba svoja deteta.

Voditeljka "Zadruge" se ne ustručava da prizna šta je sve promenila na licu i telu:

- Radila sam zube, usta i grudi... Svaka žena se bolje oseća kada na sebi promeni nešto nabolje. Danas imam mnogo više samopouzdanja jer sam zadovoljna sobom. Ako će neko reći da sam izoperisana, pa neka sam. Ne bih mogla da radim na televiziji da nisam zadovoljavala određene kriterijume - zaključuje ona.

Autor: M.M.