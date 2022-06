Ima mnogo obožavalaca širom sveta.

Dijana Rokvić poznatija kao Didi Džej svoju internacionalnu karijeru pevačice i modnog dizajnera gradi već godinama. Ona je nedavno bila i na Kanskom festivalu, a svoje utiske sa crvenog tepiha podelila je u "Novom jutru" kod Dee Đurđević i Predraga Sarape.

- Kako si dobila pozivnicu za Kanski festival - pitala je Dea svoju gošću

- Jeste, to je zaista veliki korak u mojoj karijeri. Kada sam dobila pozivnicu od producenata Kanskog festivala, nisam mogla da verujem. Pre svega veliki svetski događaj, veliki crveni tepih, gde su sve najveće svetske zvezde. I ja sam bila počastvovana. Međutim, pošto ja naporno radim, kako uvek kažem i već sam se pojavljivala po mnogim događajima u Americi i celom svetu i izlazila po brojnim naslovnim stranama, nekako se pročulo za mene - rekla je Didi.

- Nosila si haljinu Roberta Kavalija - dodao je Predrag Sarapa.

- Jeste. Pošto sam prijateljica sa dizajnerom Kavalija, oni su oduševljeni sa mnom i prate i moju modu i moju muziku i sve što se dešava u vezi mene. I rekli su da bi bilo fantastično da uradimo saradnju da Roberto uradi haljinu specijalno za Didi Džej. Ja sam bila oduševljena, nisam mogla da verujem.

Da li vas saleću obožavaoci, fanovi?

- Inače, kada trčim, potpuno se maskiram, stavim kačket, vežem rep, obučem nešto što totalno nije u skladu sa mojim izgledom, nemam štikle, imam patike. I onda se trudim da me ne prepoznaju, ali me ipak i dalje prepoznaju i svi se slikaju sa mnom. Mislim, navikla sam, volim da izađem u susret svojim fanovima, da se uslikamo. Bukvalno se tresu kada me vide, ruke im se tresu. Meni čak bude i neprijatno, devojčice koje se slikaju sa mnom, mnogima se ruke tresu. Evo pre neki dan je jedna devojka zaplakala kada me je videla - rekla je Didi Džej.

Autor: J.Đ.