'IDEM U S*KSI ŠOP, ZANIMA ME ŠTA TAMO IMA' Nataša Bekvalac otkrila nepoznate detalje iz života, pa progovorila o MUŠKIM SPONZORUŠAMA!

Otvorila dušu!

Nataša Bekvalac sinoć je nastupala na jednom prestoničkom splavu, a svojim dolaskom izmamila je uzdahe izazovnim kostimom.

Pred sam početak nastupa, atratkivna pevačica otvorila je dušu o svojoj karijeri, nastupima, ali i otkrila pojedine detalje iz svog privatnog života.

Nemam ja tu vrstu ego tripa, ja se muzikom bavim više od 30 godina, 23 baš profesionalno, kad bi mi te stvari pumpale samopizdanje i ego ne bih ja dovde dogurala. To mi da jednu vrstu prelepe energije i motiv za dalje, a sad ne znam šta to može da me uspali i izvede iz koloseka koji sam sebi zacrtala- rekla je Nataša.

Budući da se pojavila u provokativnoj odeći, priznala je i da posećuje s*ksi šopove.

- Da, bila sam, nisam ništa kupovala, ali sam gledala, sve me je zanimalo što sam tamo videla - priča Nata, a na pitanje o veri, smatra da ona nije prava osoba za to:

- Nisam ti ja dobra adresa za to, to možeš da vidiš po mom životnom putu. Generalno, da, verujem u Boga, ali to je sve.

Bekvalčeva smatra da je autobiografska knjiga i film previše egocentrično razmišljanje.

- Moj život ne može da se opiše u tri reči, što se filma tiče to bi bilo toliko egocentrično, ne bih bila ponosna na sebe i nisu mi te ideje padale na pamet, isto važi i za knjigu. Zaista mi ništa ne pada na pamet u ovo doba.

Nataša je progovorila i o sologamiji, odnosno venčanju sa samim sobom.

To nije moj izbor, to prepuštam ovim glupljim od sebe. Nisam razmišljala na tu temu, čudno mi je to, nisam dovoljno porasla za tako nešto - istakla je Bekvalčeva, pa konačno progovorila i o muškim sponzorušama, kojih je sve više:

Imam iskustva, to me više ne zanima, moja intuicija je poprilično izražena da bih mogla da prepoznam.

Autor: P.R.