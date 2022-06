'TO LIČI NA INTIMU!' Kristijan Golubović za Pink.rs o odnosu Marijane i Karića, TEŠKO mu je zbog misice i Osmana!

Evo kako on vidi celokupnu situaciju!

Region bruji o dešavanjima u "Zadruzi". Jedna od glavnih tema o kojoj se priča, jeste odnos Stefana Karića i Marijane Zonjić i njihova navodna afera. Podsetimo, posle žurke na dan rođendana, njih dvoje su završili u ekonomskom dvorištu, a postoje nagađanja da su tada imali intiman odnos.

Naime, kako je tekao rijaliti, Marijana i Karić se nisu distancirali, čak i suprotno. Oni su danas imali prvu svađu, kada je ona njemu zamerila što nije doneo njoj sladoled, a u toku emisije "Pitanja gledalaca", Zonjićeva je Stefanu preko Mine Vrbaški poslala tajnu poruku.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa bivšim zadrugarom Kristijanom Golubovićem, koji se osvrnuo na ovu temu.

- Meni je loše da pričam bilo šta, o malom Kariću, zato što sam nekako kroz vreme i sve što se dešavalo, dobar sam sa njegovim ocem Osmanom i sa njim, ukazao je veliko poštovanje prema meni. To što se dogodilo u Ekonomskom dvorištu, mislim da je to uzrok alkohola. Mislim da nije ni znao mali Stefan šta čini u trenutku. Trenutak, e baš tog, ajde da kažem, emotivnog sloma kad nemate nikog svog pored, desila se ta slabost, možda se nešo i dogodilo. Ne mogu da kažem da se nije dogodilo ništa, dok ne vidim svojim očima i ne čujem svojim ušima, međutim, liči na neku intimu da se dogodila. Marijana, kao Marijana, zaljubila bi se ona u bilo šta, samo da je muško, to je do sada i pokazivala - počinje Kristijan, pa dodaje:

- Ne znam devojku lično, ali verovatno ona, pa i mnoge zgodnije i lepše su se zaljubljivale u Stefana, pa ništa nije čudno i da se ona zaljubila i da od tada kada su imali možda nešto, da su se emocije pojačale, pa ona menja ponašanje, to je normalno. Drugo ništa ne mogu da kažem, to je iz neke moje logike, ne pratim često, ali mi pričaju nešto. Izlgeda da se nešto desilo, žao mi je što se nešto desilo. Navijam za Jovanu i Stefana da imaju lepu i složnu vezu, jer jedna Marijana Zonjić nije vredna Misicinog i Stefanovog braka, zajednice ili veze - zaključio je Golubović za Pink.rs

