Progovorila o razlozima emotivnog kraha, pa otkrila i u kakvom su odnosu sada.

O emotivnoj vezi pevača Aleksandre Mladenović i Isaka Šabanovića mnogo se pisalo i pričalo, a ona se sada pojavila na promociji albuma Nadice Ademov i tom prilikom priznala da je sama, te da je došlo do raskida sa kolegom.

Aleksandra je za Pink.rs otvorila dušu i progovorila o razlozima emotivnog kraha, pa otkrila i u kakvom su odnosu sada.

- Nismo se uklopili, totalno smo dva različita sveta. Drugačiji smo i drugačije poglede na život imamo. Sve je to bilo lepo, ali najbitnije je kakav odnos imate kod kuće. Ne bih pričala o nekim situacijama, nismo zajedno i to je to. Ne patim. On je u drugom nekom svetu, ja sam u svom... Ne bih ja ni obelodanila da nas nisu uhvatili. Nije bio marketinški trik, to je apsurdno. Trajalo je četiri meseca - kratko, ali slatko - rekla je Aleksandra za Pinkr.s i dodala:

- To što je spremao burmu je njegov problem. Slobodno može nekom drugom da da. Sporazumno smo raskinuli. Ostaćemo prijatelji i kolege. Imamo različite poglede na život i najbolje je da svako ide svojim putem - poručila je pevačica i dodala:

- Nema to veze što sam ga skoro s roditeljima upoznala. Muvali su me momci i dok sam bila zauzeta. Niko nikoga nije prevario. Ni on, ni ja nismo iz tog filma. Ostali smo u dobrim odnosima i želim mu svu sreću, to je to što imam da kažem - rekla je Aleksandra za Pink.rs.

Autor: M. K. ; J. M. Đ.