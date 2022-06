TEBI TREBA KER NA LANCU: Car izgoreo od besa jer misli da ga Dalila DRESIRA, ona ga oterala u izolaciju, on joj izvređao PORODICU, zapretio da će uništiti Dejanove stvari koje su kod nje! (VIDEO)

Drama!

Žestoka rasprava Dalile Dragojević i Filipa Cara i dalje traje u dvorištu. Oni su prešli sve teme, a stigli su i do Dejana Dragojevića, zbog kojeg je Car i pobesneo. On smatra da se Dalila i on ponovo provociraju.

Ti hoćeš da budeš žrtva - rekla je Dalila.

Ne želim da budem žrtva i da me neko pravi budalom. Da sebi dozvoljava sve, a meni sitnice ne. Tvoj bračni partner priča nešto, a ti uzvraćaš, to nije sitnica - uzvratio je Car.

Nikome nisam uzvratila - rekla je Dalila.

Ništa ja nisam u pravu, ti si najbolja. Tebi treba ker na lancu, da ti govori da si u pravu. To nećeš dobiti na ovoj adresi, samo kompromis i pravda - dodao je Filip.

Mrš u izolaciju - rekla je Dalila.

Sad ću da odem u izolaciju i izj*bem ovu kao kravu - dodao je Filip.

To ti je i bio cilj - nastavila je ona.

J*bem li ti majku koja te je skotila i odgojila. Nisu te odgojili, nego su te na put šutnuli. Zato i jesi takvo kerče kakvo jesi. Nisu te učili moralnim vrednostima, kulturi i bontonu, stoka su veća od tebe. J*bo ti majku u p*čku kako ni za šta nisam ispravan. Doživljavam da se pravdam, da s*rem, da ližem. Meni da dresuru radi neko, neće. A sebi da dozvoljava neke stvari. Usk*rčili se pored mene, preko mene. Vi ste bolesni. Meni to nećeš. Znaš ti koliko g*vana moraš pojesti, da bi ti to prošlo. Gde sam ušao, u koju prostoriju, zašto nisam prijavio. Da ti mamu j*bem. A ona da leprša po bazenu. Ovaj (Dejan) ustane da priča, a ona uzvraća udarac. Izluđuje me od poslednjeg dana, a kad ja izvređam k*rvu, kad napravim nešto, onda sam ja krivac - besneo je Car.

Samo vređaj, od mene frku nećeš dobiti. Samo vređaj - rekla je Dalila.

Sad ću ceo garderober da pobacam, sve mi smeta sad. Tu su majice, igračke. Sad ćeš videti šta ja mogu, a šta ti možeš - poručio je Filip.

