SVI SU SE PITALI KO JE ON! Marina Tadić konačno pokazala muža i oca ćerkice Vere! Da li ste ga ovako zamišljali?

Dugo je uspešno krila supruga.

Pevačica Marina Tadić u januaru 2020. godine postala je mama devojčice kom su ona i njen suprug dali ima Vera. Ona nikad nije previše govorila u javnosti o svom privatnom životu, ali se nakon rođenja ćerke javnost počela dodatno interesovati za njenog supruga.

Marina i njen suprug Uroš uživaju u ćerkinom odrastanju, ali daleko od očiju javnosti, što povremeno probudi sumnju i nametne pitanje šta to krije Marina Tadić.

Marina je nedavno skratila kosu, ali i nestala sa estradne scene i posvetila se porodici.

Svesna da je javna ličnost i da publika i te kako želi da zna detalje njenog privatnog života, Marina je nedavno, na iznenađenje svih, pokazala kako izgleda njena jača polovina.

‒ Verin tata nije javna ličnost i ne voli da se eksponira. Mi smo kao ostali parovi. Vrlo smo srećni jedno pored drugog, ali nemamo potrebu da to potenciramo i dokazujemo na društvenim mrežama. Živimo pravi život. On je pre svega divan suprug i još divniji otac. U svemu mi pomaže i ništa mu nije teško. Njih dvoje imaju svoje teme i vreme za šetnju, maženje, uspavljivanje. Trudimo se da ravnomerno utičemo na Verino odrastanje i vaspitavanje ‒ izjavila je nedavno Marina u intrervjuu za Hello.

Marina ne krije koliko uživa u roditeljstvu i ne čudi što od očiju javnosti čuva svoj porodični mir.

Autor: Pink.rs