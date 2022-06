'ODUSTAJEM OD SVEGA!' Šok ispovest Emine Jahović uzdrmala javnost: ''Bila sam u teškom stanju uma''

Pop zvezda Emina Jahović dugo je u tišini radila na sebi, ali i bavila se novim poslovnim projektima u koje polaže velike nade.

Pevačica Emina Jahović u poslednje vreme se više posvetila privatnom nego poslovnom životu, pa kako kaže ovog leta je odlučila da odustane od svega.

- Uključujući i posao, toksične veze i nepotrebne glavobolje. Nepotrebne ljude, nepotrebnu svaku stvar.

Imala sam sreće što sam već napisala neverovatan album, kada sam bila inspirisana za njega, sa tim teškim stanjem uma... Zimsko vreme ‘22. Pesme su spremne i pune emocija kroz koje sam morala da prođem u poslednje vreme... Nije bilo lako, ali mi je bilo dragoceno da uhvatim taj trenutak i pretočim ga u reči i još bolji zvuk. Sazrela sam, naučila sam mnogo. Sada se bavim pronalaženjem mira, recimo smirenosti pred oluju za neverovatan projekat koji zahteva pažnju i kreativnost- rekla je Emina Jahović.

Ona se dotakla i toga što je u poslednje vreme fanovi pitaju kada će album, ali i koncert u Areni.

- Verujte mi, spremam se za to... Mentalno i fizički da mogu da pružim samo najbolje, ažurirano energetskom bombom koja će vam oduvati um. Nikada se ne šalim kada je muzika u pitanju, ali svakom umetniku je potrebno vreme da pruži ono najbolje, a ja nisam, niti ću ikada biti neko ko će da radi bilo šta samo da bih bila u centru pažnje. To mi se nikada i nije dopadalo. Samo kada iskreno imam šta da kažem kroz svoju muziku. To je moj način... Ne zanima me ništa drugo - rekla je ona.

Emina je posle raskošne svadbe bivšeg supruga Mustafe Sandala, rekla da je očigledno slagao da je imao finansijske probleme.

- Još se sudimo i nadam se da će pravda pobediti! Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega - rekla je tada Emina.

Autor: D.T.