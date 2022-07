Nova drama!

Kako Pink.rs nezvanično saznaje, Maja Marinković se hitno vratila u Beograd, nakon reklo bi se idiličnog boravka na Crnogorskom primorju, i to u društvu Predraga Pece Raspopovića, supruga Aleksandre Subotić, s kojim je bivša zadrugarka uhvaćena u preljubi.

Naime, kako saznajemo od izvora koji boravi u Crnoj Gori, Maja je "pobegla" sa primorja nazad u našu prestonicu, i to zbog burne svađe koja se tamo desila između nje i Pece.

- Maja i Peca su ušli u klinč zbog Miljane Kulić. Maja je njega napala kada su one prepiske izašle na portalu, poruke, ili šta li je već... Ne znam da li je to bila ozbiljna rasprava, ali poznavajući nju, nije joj bilo pravo. Skočila je na Pecu, odmah ga je napala, jer je hteli da vidi o čemu se radi, da li joj je stvarno pisao ili je u pitanju sprdnja. Nije ona ni verovala u to, ali je htela da proveri da li se Peca dopisuje sa nekim drugim devojkama i tako je nastao haos - priča izvor za Pink.rs.

Kako ne bismo davali značaj raznim spekulacijama, kontaktirali smo Maju Marinković kako bi nam odmah objasnila o čemu se zapravo radi ili da ima istine u našim saznanjima.

Ne, ne, loše ste čuli. Mi smo zajedno i sve je u najboljem redu. Ja sam došla u Beograd na dva dana, samo da bih ispoštovala rođendan svoje najbolje drugarice i odmah se vraćam dole, tako da, nažalost velikim dušebrižnicima, to je dezinformacija - ističe Maja na samom početku našeg razgovora, pa otkriva da li se u međuvremenu čula sa Aleksandrom Subotić:

Nemam komentar na to, nju zaista ne komentarišem - rekla je Maja kratko, te dodala da je između Pece i njenog oca, Takija, sve u najboljem redu.

Da li se možda plašiš da će te Peca prevariti u Crnoj Gori sad kad niste zajedno ili si u potpunosti sigurna u njegovu ljubav i imaš poverenja?

To su smešne priče. Ja sam sigurna u sebe, uopšte ne razmišljam u tom smeru. Nama je toliko lepo, da nema nikakve potrebe za tim - zaključuje Maja za Pink.rs.

Autor: Pink.rs