ZAMERA MI VIŠE NEGO JA NJEMU: Aleksandra Prijović progovorila o problemima u braku - evo kakve SUKOBE imaju pevačica i njen suprug!

Koliko dugo će brak Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića opstati i koliko će supružnici izdržati bez čarki i svađa svi su se pitali, budući da pevačica dosta radi i putuje širom planete, te da je odsutna od kuće.

Svi on koji su verovali da će odnos pevačice i sina tenisera Bobe Živojinovića biti kratkog daha prevarili su se jer po svemu sudeći supružnici koji imaju sina Aleksandra žive svoju bajku, a svoj brak dodatno su učvrstili time što su počeli da sarađuju.

Produkcijska kuća u Filipovom vlasništvu stala je iza Aleksandrinih novih pesama, za koje je kako se piše po portalima, izdvojila kao za luskuzni stan u prestonici. Više od 150 hiljada evra pevačica je dala za izradu, promociju i marketnig a nedavno je progovorila da ju je rad na novom projektu dosta iscrpeo i čak doveo do prepirki sa suprugom, što inače nije slučaj.

– Jako je bilo naporno zbog želje da sve ispadne najbolje. On više zamera meni nego ja njemu. Bitno mi je kako on misli jer ja njemu najviše verujem. Mi se generalno ne svađamo, ali ako se to desi to je zbog pesama i spotova – istakla je pevačica i potvrdila da rasprave sa mužem uglavnom rešava mirnim putem, te da su još na početku veze velikim svađama oboje rekli kraj.

Uprkos zlonamernicima čini se da će brak Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića dočekati poduži staž, a supružnici pod istim krovom duboku starost.

Autor: N.B.