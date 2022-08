MIA BORISAVLJEVIĆ U BELOJ KOMBINACIJI DIZALA TEMPERATURU GOSTIMA! Pevačica atmosferu na dnevnoj žurci dovela do usijanja, a onda je usledio POKLON!

Pevačica je nastupila na dnevnoj žurki na jednoj od plaža crnogorskog primorja, gde je sve prisutne svojom pojavom ostavila bez daha! A evo i šta je dobila od muža na poklon!

Temperature su prethodnih dana bile na maksimumu, a to je iskoristila i pevačica Mia Borisavljević da žurku na plaži dovede do usijanja u Ulcinju! Ona je treutno na crnogorskom primorju, a juče se pohvalila fotografijama sa žurke koja je počela još u 15h. Da nije navedena lokacija, tropski bar, suncobrani od trske i gomila mladih ljudi koji đuskaju uz Miju je mogla lako da nas prevari da se zapitamo gde je to bio ovaj provod. Pevačica nas ipak nije uskratila za tu informaciju, a evo i šta je napisala.

Najzanimljivija žurka na kojoj sam pevala i to od 15h. Bravo Ulcinj, bilo je super! Roze mikrofon mi kupio moj Bokica za rođendan - pohvalila se Borisavljivećeva poklonom od sada već i zvaničnog supruga Bojana Grujića, sa kojim je pre par dana upriličila sklapanje braka i venčanje.

Mia i pored dvoje dece ima liniju na kojoj bi joj daleko mlađe dame pozavidele. Mnogi su mišljenja da je ona jedna od naših najzgodnijih pevačica. Posetioce je oduševila i vrelom belom kombinacijom koja je bila i lepršava i seksi.

Ona je gore imala nešto u vidu gornjeg dela belog kupaćeg kostima po kom su bili detalji od čipke u vidu karnera, dok je dole imala kratku belu lepršavu suknjicu. Mia ima 38 godina, a gotovo joj niko te godine ne bi dao, pogotovo u ovoj odevnoj kombinaciji. Ona često na Instagramu objavljuje snimke gde u teretani naporno vežba, a sve to itekako ima udela u njenom savršenom izgledu.

Pevačica je stajling dopunila velikim naočarima za sunce koje su imale pink okvir, kosu je zbog vrućina zalizala, a pohvalila se i mikrofonom u pink boji koji joj je kupio suprug Bojan.

Bilo je prelepo, Mia je divna , Najzgodnija i najlepša pevačica!, Prelepa i fantastična žena, Nisam mogla da verujem koliko si lepa i uživo,Bomba! - ređali su se komentari na mrežama.

Autor: M.M.