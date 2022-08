NIJE IMALA KUD, SVE MORALA DA PRIZNA! Nakon što su uhvaćeni kako izlaze iz istog stana, Viki priznala šta ima sa Majinim ocem Takijem

Viki Mitrović i dalje poriče da je sa Markom Osmakčićem, uprkos tome što smo ih više puta uhvatili zajedno. Paparaci je nisu proteklih dana slikali samo sa njim, već i sa Takijem, ocem Maje Marinković.

Mnogima je bio čudan ovaj spoj, a Viki je sada priznala kako se njih dvoje poznaju.

- Taki i ja imamo zajedničku drugaricu kod koje ja budem kada u Beogradu imam neke obaveze. Te naše slike nastale su u nedelju kada sam ja snimala neku emisiju. Ja sam tog dana otišla kod Milice, Taki je bio tu zato što je on pre nekoliko godina bio sa nekom Miličinom tetkom, njih dvoje se odatle poznaju, a imaju i zajedničke prijatelje. Taki je bio u prolazu i svratio je da Milici nešto donese. Ja sam posle toga izašla da sačekam dostavu tu na parkingu jer smo naručile neku hranu, on je čovek otišao svojim putem i to je to. Tako da su gluposti te priče da smo zajedno, nemam ja nikakve veze sa Takijem samo eto što smo se našli na istom mestu - objasnila je Viki, a na pitanje kakvo ima mišljenje o njemu, rekla je:

- Pa nemam ja neko mišljenje o njemu. Ne družim se sa njim da bih mogla da imam neko mišljenje.

Ni o njegovoj ćerki nije imala ništa lepo da kaže.

- Maja ko Maja. Njeni postupci govore više od reči, ne bih ja tu imala šta da dodam.

Viki se, podsetimo, pred kraj "Zadruge" muvala sa Lazarom Čolićem Zolom, za kog nakon izlaska iz Bele kuće ne želi ni da čuje.

Znaš kako, ne bih mu davala na važnosti. On je totalno nebitna osoba u mom životu.

Autor: pink.rs