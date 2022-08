SEVERINU SESTRA LAŽNO PRIJAVILA ZA BATINE?! Ovo je druga verzija DRAME u domu poznate pevačice! ŠOK DETALJI!

Zagrebačka policija uhapsila je pevačicu Severinu Vučković u utorak oko podne u Zagrebu.

Hapšenje je usledilo, kako saznaje Jutarnji list, nakon što su od splitskih kolega dobili zahtev za njeno privođenje za potrebe kriminalističkog istraživanja.

Povod svemu i raspisivanju potrage je, kako se saznaje, neprimerena prepirka od utorka u splitskom domu majke poznate pevačice. Prema prijavi sestre Marijane, pevačica se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom.Bilo je to pod okriljem noći, jedan sat posle ponoći kada se iz stana orila buka. Njih dve su se navodno, prijavila je Marijana policiji, žestoko rvale i šamarale, i to doslovno po celom stanu. Međutim, postoji i druga verzija priče po kojoj je Severinu sestra lažno prijavila za batine!

Druga verzija priče

Izvor blizak pevačici, pak, tvrdi da je Severinina sestra Marijana lažno prijavila Severinu za nanošenje telesnih povreda. U tom stanu u Splitu u kojem živi majka sa strinom, boravila je Severina te je iznenada došla Marijana koja je, tvrdi izvor Jutarnjeg, napala pevačicu i nanela joj povrede. Severina je otišla, a Marijana je počela da lupa na vrata stanarima i zapomaže i baca se po stepeništu kako bi se samopovredila.

Upućeni u problematiku kažu i da je Severinina sestra Marijana za koju niko ne zna gde je provela proteklih 7 godina, prijavila Severinu Centru za socijalnu pomoć pre otprilike pola godine da zlostavlja mamu i onemogućava joj kontakte s njom. Istovremeno, prijavila je i svoju kći, Severininu nećaku Miu, da je zlostavlja telefonom. CSS je postupao po prijavi i utvrdio da je Marijana Popović, čije boravište nije uspela da utvrdi ni policija, lažno prijavila CSS-u svoju kći i sestru.

Autor: M.K.