ZVANIČNO KRAJ! STIŽU NOVE URAGANKE! Već je sastavljena grupa - tim se oprostio od Sanje, Ksenije i Ivane! Evo kad TRIO startuje i kako će se zvati!

Nakon petogodišnje uspešne saradnje, koja je ove godine dostigla vrhunac, grupa Hurricane neće dalje nastaviti u istom sastavu.

Naime, članicama grupe Hurricane – Sanji Vučić, Ivani Nikolić i Kseniji Knežević je istekao ugovor o poslovnoj saradnji.

Pr tim se oglasio ovim povodom. Pritom su otkrili da novi sastav počinje sa radom ovog septembra:

- Ovim putem vas obaveštavamo da se danas zvanično završio ugovor sa članicama grupe, Sanjom Vučić, Ksenijom Knežević i Ivanom Nikolić. Istog dana formirana je nova postavka grupe Hurricane: A.K. (26), A.J.(22) i M.S.(20).

U čast prethodnih članica rešili smo da one budu ,,Hurricane one" a nove članice će imati simboličan naziv ,,Hurricane two". Po novom programu tokom septembra snimiće dve pesme a sa publikom i fanovima družiće se 4 do 6 godina. O zvaničnom predstavljanju, obavestićemo vas u narednom periodu - pisalo je u saopštenju za medije.

Autor: Pink.rs