Srbija bukvalno gori! Pogledajte TRENUTNE temperature vazduha: U ovim gradovima je i iznad 40 stepeni!

Vreo toplotni talas i dalje ne popušta u Srbiji. Danas je i najtopliji dan od početka ove godine i jedan od najtoplijih poslednjih godina. Maksimalna temperatura u Ćupriji je 4. dan zaredom dostigla 41°C.

U ovom času 40°C mere i Beograd i Smederevska Palanka.

Vrelo je i širom ostalih predela Srbije, uz vrednosti do 38-39°C.

Zlatibor i Sjenica mere 30-31°C, a najugodnije je na Kopaoniku sa 26°C.

Toplotni talas u Srbiji traje već duže od 10 dana, a temperature poslednjih dana za 10 stepeni više su od uobičajenog proseka.

I dok je nebo nad Srbijom i dalje vedro, jači razvoj oblačnosti beleži se na zapadu i jugozapadu Srbije, pa su u ovim predelima do kraja dana mogući i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Tropski toplo vreme očekuje se i u nastavku sedmice, ali će temperature biti u manjem padu.

Maksimalna temperatura u sredu biće od 35 do 39°C, u četvrtak i petak od 33 do 37°C, a za vikend od 32 do 36°C.

U sredu posle podne i pred kraj dana jači razvoj oblačnosti očekuje se u većem delu Srbije, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Uz jači razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće i u četvrtak i u petak u pojedinim predelima Srbije i u subotu ujutro na severu Srbije, uglavnom na području Vojvodine.

U subotu posle podne i pred kraj dana i u nedelju posle podne, jači razvoj oblačnosti očekuje se u južnim i jugozapadnim predelima Srbije, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima.

Nažalost, u predelima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, postojaće i opasnost od grmljavinskih oluja i nepogoda sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. U tim predelima u kratkom vremenskom intervalu može da padne i veća količina padavina.

Ovo je uobičajena situacija, da u vreme vrelih dana unutar vazdušne mase dođe do formiranja jakih konvektivnih oblaka, uz pljuskove sa grmljavinom li oluje. Ovi grmljavinski procesi mogu nastati i dolaskom svežijeg vazduha iznad pregrejane podloge, pa se topla vazdušna masa uzdiže i savija u obliku klina.

S obzirom na to da se u narednom periodu na pojedinim lokacijama očekuju grmljavinske oluje i nepogode, potrebono je redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa vremenom.

Autor: Dubravka Bošković