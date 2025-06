OVO SU SIMPTOMI TOPLOTNOG UDARA I SUNČANICE! Srbija danas u CRVENOM, doktori upozoravaju - OVO NIKAKO NE JEDITE!

Tropski talas zahvatio je i Srbiju. Danas nas očekuje najtopliji dan od početka godine.

Koji je najbolji, ali i najzdraviji način za rashladjivanje, o čemu posebno voditi računa tokom ovog, po najavama meteorologa, dugog tropskog leta?

Na ovu temu za Kurir govorile su doktor Nada Macura, kardiolog i profesor doktor Svetlana Stanišić, profesor fizičke hemije i stručnjak za ishranu.

- Osnovno je ne dozvoliti da dehidriramo i da izgubimo magnezijum, cink, a posebno so. Gubitak vode i soli dovodi do komplikacija koje mogu dovesti do kolapsa, toplotnog udara i sunčanice - kaže Macura.

Inače, prema mapi Srbije, objavljenoj na sajtu RHMZ, na teritoriji skoro cele Srbije na snazi je crveni meteo alarm koji ukazuje na to da je vreme vrlo opasno.

Macura kaže da ljudi sada moraju da biraju način oblačenja i domaranja, a osobama koje moraju da rade preporučuje što više mineralne vode i odmora.

- Kada se znojimo, srce ubrzava rad i znojenje se smanjuje zbog pada volumena tečnosti. Tada rizikujemo pregrevanje, a u posebnom riziku su deca. Treba nositi staklenu ili limenu flašicu, jer plastične flašice nisu dobre po ovim vručinama - kaže Stanišić.

Ona dodaje da su u rizičnim grupama i stariji, kao i oni sa kamenom u bubregu, pa savetuje i da treba izegavati kofein i alkohol.

- Ljuta hrana, đumbir, topli napici i beli luk zagrevaju telo, pa ih treba izbegavati. Možda nekima ne smeta, ali velika količina kofeina preko 400 miligrama dnevno se treba izbegavati. Što više supe i salate - kaže Stanišić.

Ona kaže da čovek gubi i kalijum i magnezijum, pa je posavetovala:

- Kalijum možemo nadoknaditi preko dinja, paradajza, banana, pomorandži, a magnezijum preko orašastih plodova. Ljudi koji imaju zahtevnije poslove treba da jedu slaniju hranu - kaže Stanišić.

Stanišić savetuje da umesto ceđenog voća se građani opredele za obično vodu u koju bi možda ubacili celo voće radi arome, pa je objasnila i da je bolje pojesti celo voće, nego ga cediti.

- Svi smo u riziku od toplotnog udara. Toplotni udar se označava kao koaps cirkulatornog sistema. Znojenje je pojačano, bleda koža, glavobolja, vrtoglavica, pad pritiska i uvećan puls kod osobe - kaže Macura.

Macura upozorava da se toplotni udar može doživeti i u zatvorenom prostoru, a onda je upozorila na sunčanicu:

- Nagli gubitak svesti, glavobolja, vrtoglavica, slom termo-regulacionog sistema su simptomi sunčanice - kaže Macura, pa dodaje da se ta osoba mora hospitalizovati i hidrirati, pa i staviti na infuziju.

