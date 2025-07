SLEDE NAM PRAVI TROPSKI DANI! Suša se nastavlja uz jačanje toplotnog talasa: Evo kada stiže pad temperature

Toplotni talas zahvatio je celu teritoriju Srbije, a kako RHMZ najavljuje, slede nam pravi tropski dani!

Naime, do 9. јula zadržaće se pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Od četvrtka, 3. jula, maksimalne temperature u većini mesta od biće od 34 do 38 ° C , a u petak, 4. jula, nedelju 6. jula, kao i početkom naredne sedmice lokalno i oko 40 ° C.

Retka poјava kratkotraјnog pljuska i grmljavine u prvoј dekadi јula biće moguća samo u subotu i nedelju u brdsko-planinskim predelima na јugozapadu i јugoistoku zemlje.

Promena vremena i pad temperature u svim regionima prognozira se od 9. јula.

Kako smo već pisali, RHMZ je upozorio i da će meteorološki uslovi po iniciranje i širenje požara na otvorenom biti izrazito nepovoljni usled isušenog tla i daljeg produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama.

Autor: Dalibor Stankov