Ako planirate letovanje u junu, ovu prognozu morate da vide: Evo šta prvi dani leta donose

Balkansko poluostrvo i naš region ovih dana zahvatio je drugi toplotni talas.

Narednih dana vreme u našem regionu biće još vrelije.

Crna Gora

Do kraja sedmice vreme na crnogorskom primorju biće vedro i tropski toplo.

Jutarnje temperature biće od 20 do 25°C, tokom pojedinih noći neće se spuštati ni ispod 25°C.

Tokom dana maksimalna tempertatura biće od 33 do 37°C i ove temperature na primorju biće niže nego u dolini Zete, gde se na području Podgorice i Danilovgrada očekuje do 40°C.

Početak sledeće sedmice doneće malo prijatnije temperature, ali ostaće i dalje vrlo toplo, dok se malo svežije vreme očekuje od sredine sledeće sedmice.

Padavina neće biti do kraja sedmice, a sledeće sedmice očekuju se uglavnom u zaleđu.

More je već sada i više nego toplo za kupanje i u narednom periodu imaće vrednosti 24-25°C.

Hrvatska

Do kraja sedmice na hrvatskom primorju biće toplo, u Dalmaciji i vrelo, uz temperature 35 do 37°C, u zaleđu do 39°C, a ugodnije se očekuje na severnom Jadranu i Istri, uz temperature oko 30°C, kao i na ostrvima, uz temperature od 33 do 35°C.

Biće i vedro, osim tokom vikenda na severnom Jadranu i u Istri gde se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, uz jake grmljavinske oluje i nepogode.

Prijatnije vreme duž celog hrvatskog primorja očekuje se sledeće sedmice, uz temperature od 30 do 34°C, a na severnom Jadranu i Istri ispod 30°C.

Temperatura Jadranskog mora biće od 24 do 26°C.

Bugarska

Za razliku od većeg dela Balkana gde se narednih dana očekuju temperature do 40°C i unutrašnjih delova Bugarske gde se očekuje do 36°C, na jugozapadu Bugarske i do 38°C, na crnomorskoj obali Bugarske biće znatno prijatnije i ug0dnije vreme.

Uz sunčano vreme, maksimalna temperatura biće od 25 do 30°C, a tempertatura Crnog mora oko 25°C.

Dodatni ugođaj bugarskoj obali donosiće i više nego ugodan pojačan vetar.

Grčka

U narednom periodu očekuje se sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura na obalnom području biće od 31 do 37°C, na ostrvima od 27 do 33°C, a najvrelije biće na širem pdoručju Atine i u kontinetalnom delu jugoistočne i centralne Grčke, uz temperature lokalno i iznad 40°C.

Inače, Grčka se već od samog početka juna bori sa ekstremnim vućinama i temperaturama i do 44°C, a sve to praćeno je i šumskim požarima.

I more će biti toplo, uz temperature do 25-26°C.

S obzirom na to da se u narednom periodu očekuju izražena jugozapadna visinska strujanja, osim vrele vazdušne mase, sa severa Afrike stizaće i ogromne količine čestica peska i prašine iz Sahare, a atmosfera će biti veoma zamućena tim česticama.

Autor: Marija Radić