'MARIĆU, SA MNOM TAKO NEĆEŠ MOĆI!' Jovana Jeremić žestoko odgovorila na prozivke: Ljubomoran si, a treba da me uramiš, i dalje živiš od mog nekadašnjeg šera

Voditeljka TV Pink Jovana Jeremić nije želela da ostane nema na prozivku nekadašnjeg saradnika i bliskog prijatelja Milomira Marića, već mu je žestoko uzvratila.

Jovana je isečak iz sporne emisije, gde Marić o njoj govori na posprdan način, objavila, a potom se oglasila za medije:

- Ja sam kolegama poslala gošću, koja je prvo kod mene gostovala i pričala o silovanju u konjičkom sportu, a kada je ona spomenula moje ime, Marić je počeo pod*ebavački da nastupa! Na to se nadovezala njegova saradnica, "Alisa u zemlji čuda", i ja to neću da dozvolim! Da moje dobro bude uzvraćeno ružnim i nekorektnim ponašanjem. Ponašanjem koje pokazuje zavist i ljubomoru prema mom uspehu, a moj postupak govori o mojoj širini, pre svega uredničkoj, jer sam im ustupila gosta nakon moje emisije. Ja volim prema takvima da ispadnem dobar čovek, čisto da se zna u čemu je razlika - započela je Jovana Jeremić i dodala:

Apsolutno niko ne može da omalovažava kolege koji su bolji od njih, rezultat na "semaforu" je jasan, ja sam najgledanija urednica i voditeljka u ovoj zemlji i regionu, i to je tako, svidelo se to Mariću ili ne. Mnogi su me potcenili, ali važno je da te ja nisam precenila, zato sam ih pobedila!

Jovana je takođe istakla da bi Marić trebalo da je urami.

Milomir Marić je čovek pored kojeg sam ja provela deset godina, i ja jako dobro poznajem svog učitelja Marića. Ja sam imala tu sreću da me otkrije Aleksandar Tijanić, a da mi šansu pruži Marić, i ja to jako poštujem, za razliku od njega, koji je otkako sam otišla sa te televizije na svaki način pokušao da minimalizuje moj rad. I dan danas jutarnji program i Marić žive od mog nekadašnjeg šera! Treba da me urame, jer je Jovana Jeremić na toj televiziji ostavila dušu i mladost, a da bih sad dobila šta? Da se Milomir Marić sprda?! - objašnjava Jovana.

- Ja protiv Marića nemam ništa lično, čak mi je vrlo drag i volim ga, ali sigurno mu neću dozvoliti da mu prolaze ove fore. To može da proba kod devojaka koje forsira da sa njim vode jutarnji program. Njemu treba da bude i nagrada i kazna što je jedino Jovana Jeremić uspela, nijedna od devojaka koje on forsira nije napravila karijeru. Treba da bude ponosan, ipak je proizveo jedno medijsko čudovište - Jovanu Jeremić. Ja sam Marićevo remek-delo, i to mu je ujedno najveća kazna, a i nagrada. Iako ga volim najviše na svetu, sam je birao ovo... Sad će da oseti šta znači kad j*be Jovana Jeremić! - Želela bih da završim ovu temu Platonovom rečenicom: "Drag mi je učitelj, ali mi je istina mnogo draža" - zaključila je Jovana Jeremić.

Autor: pink.rs