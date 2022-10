NAJNOVIJE INFORMACIJE O NESTANKU JUTJUBERKI ANĐELE I NAĐE! Oglasio se njihov otac i saopštio šta se desilo! Ishod potrage - ŠOKANTAN! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Jutjuberke Anđela i Nađa Đorđević su pronađene nakon celog dana potrage.Sestre su pronađene su sa svojom majkom i sestrom Marijom, a da je potraga završena javnost je obavestio njihov otac Zoran. Ishod potrage je šokantan. Naime, Zoran je otkrio da su one odlučile da "napuste porodicu", odnosno da napuste njega. Tvrdi da je šokiran i da se nije nadao da će se ikada nešto ovako desiti.

- Hoću da kažem svima da su Tina, Anđela i Nađa i Marija dobro. Javile su se mom bratu. Rekle su da su napustile porodicu, to jest mene. Imali smo probleme, kao i svaka porodica. One su dobro, nemamo kontakt. Rekle su da su žive i zdrave, ali da su me napustile i to je to. Ja ne znam koliko ću ovde da ostanem. Trenutno sam kod Anđele i Nađe. Nisam imao snage nikome da se javim, jurio sam ceo dan. Išao sam svuda. Hvala Bogu da se ovako završilo, da su žive i zdrave, to što ne žele da žive sa mnom ja ne znam. Valjda će se javiti. Marija nije s njima, ona je kod neke drugarice. Ne znam kad će se Anđela i Naša javiti. Važno je da su žive i zdrave. Hvala svima, ja se više neću javljati... - poručio je otac jutjuberki.

