BULAT PROFITIRAO OD BATINA?! Pevača pretukla SUPRUGA, a on PODIGAO CENU nasupa! Pare mu kaplju sa svih strana!

Zbog drame u kojoj se našao, posao mu je bukvalno procvetao.

U šou-biznisu, i dobra i loša reklama je nešto od čega pevači profitiraju, a pevač Marko Bulat je još jedan u nizu koji to dokazuje. Naime, Bulat se nedavno našao u centru skandala zbog nasilja u porodici. Njega je nedavno pretukla Marija, a nakon toga, drastično je poboljšao poslovne angažmane.

Vest da ga je supruga napala i tukla odjeknula je kao bomba, Marko ju je tada prijavio za nasilje u porodici, a njoj je izrečena mera zabrane prilaska i udaljenja iz kuće u trajanju od 48 sati. Nakon nekoliko dana, njegovo priznanje da je voli i da neće da se razvede zbog dece mnoge je navelo da se zapitaju kakvim to životom živi poznati pevač. Sada izvor blizak pevaču otkriva da je Marku preko noći krenulo.

- Zbog drame u kojoj se našao, iako je ona teška za Bulata i njegovu porodicu, posao mu je bukvalno procvetao - počinje izvor i dodaje:

- Iako bi se neko drugi možda povukao u mišju rupu čekajući da se ceo skandal stiša i zaboravi, Marko dobija toliko poziva da ne može sve da postigne. Rešio je da se ponaša kao da se ništa nije desilo, čak je digao i cenu nastupa. Zovu ga kako iz Srbije, tako i iz dijaspore, ali zasad prioritet imaju tezge kod nas da bi nakon posla mogao da se vrati kući deci i bolesnoj ženi. Peva u klubovima, restoranima, ali najveći broj poziva odnosi se na privatna veselja, te na svadbe, koje ne odbija. Bukvalno je profitirao od svega što mu se desilo uprkos tome što je po ko zna koji put bio u novinama i na portalima po ne baš dobroj i afirmativnoj priči - kaže izvor.

- Bulat je trebalo da peva dva bloka od po dva sata, ali je ostao do fajronta i ispoštovao je svakog gosta. Iako je duplirao cenu nastupa, on i dalje ne spada u grupu preskupih izvođača, a po načinu na koji obavlja svoj posao i poštuje onog koji ga je angažovao, spada u one poželjnije izvođače s naše javne scene - ispričao je izvor s ove privatne proslave koji je insistirao na anonimnosti, i dodao da Marko nije pio alkohol, već samo vodu, jer je posle svirke vozio do Beograda.

Moja žena je bolesna

U emotivnom obraćanju povodom cele situacije Bulat je naveo da je njegova supruga lošeg zdravstvenog stanja, ali i izneo detalje fizičkog napada.

Marija je u vrlo lošem zdravstvenom stanju, nije mi nanela teške telesne povrede. Nije me udarila bejzbol palicom, samo me je grebala i davila. Da bi dobio papir od hirurga o povredama, moraš da prođeš proceduru, da ti snimaju grudni koš i urade ultrazvuk. Nije istina da je došlo do svađe jer sam zatekao ženu kako konzumira kokain - rekao je prvo pevač, i otkrio razlog svađe:

Nisam legao pored nje da je uspavam i umirim u bolovima koje je trpela u tom trenutku. Nisam uspeo da je smirim, da joj kažem da će sve biti u redu - ispričao je pevač nedavno u "Novom Vikend Jutru" kod Jovane Jeremić.

Autor: P.R.