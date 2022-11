Novak i Jelena plešu, Tara igra kolo, a Srđan i Dijana pevaju uglas sa Bekutom! Ovo su svi detalji proslave Aranđelovdana kod Đokovića!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković proslavio je krsnu slavu Aranđelovdan u kući na Pavlovačkom jezeru u Sremu.

Na proslavi je goste zabavljala Ana Bekuta, a među zvanicama našao se i patrijarh srpski Porfirije.

Domaćini su ugostili prijatelje i familiju u vili od 1.200 kvadrata, izgrađenoj na placu koji je Novak kupio 2017. godine na nagovor oca Srđana. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i snimci sa slavlja, na kojima se vidi da su Đokovići za goste pripremili bogatu trpezu, a i atmosfera je bila na zavidnom nivou.

Family celebration 🎉 in Serbia. Dad, mom, Jelena, kids and other relatives. Nice! Congrats again! Look at Tara dancing 💃😀#djokovic pic.twitter.com/oZGhCK20c8