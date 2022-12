NE PRAŠTA ŠTO JOJ JE NESUĐENA KUMA ZABILA NOŽ U LEĐA! Bivša verenica Anđelkinog dečka ovim potezom ''zapalila'' javnost!

Izdaja!

Bivša verenica M. Ž., s kojom je bio 11 godina u vezi, ne želi više da čuje za Anđelku Prpić, koja sad s njim čeka dete. Njih dve su bile bliske, družile su se, zvale se kumama, te ona ovu situaciju smatra izdajom.Zbog toga je blokirala glumicu na Instagramu, kao i njen broj telefona. S njom više ne želi nikakav kontakt. Nju posebno boli što je za vezu, a onda i za trudnoću saznala od njihovih zajedničkih prijatelja. Krivo joj je što se nijedno od njih dvoje nije udostojilo da je pozove i to saopšti.

Anđelkin bivši muž Dario Prpić trebao je da bude kum na venčanju najboljeg druga M. Ž. i njegove sada već bivše verenice, ali do te svadbe nije došlo, pa se ni kumstvo nije ostvarilo. To ipak nije uticalo da se njihovi odnosi poremete.Dok su Anđelka i Dario bili u braku, kao i M. Ž. u vezi s verenicom, često su putovali zajedno. Anđelka je njihove fotografije objavljivana na Instagramu, a one se i dalje tamo nalaze. I pored svega što se desilo, Prpićka nijednu fotku nije uklonila. Čak ni slike bivšeg muža, s čijim nekadašnjim najboljim prijateljem i nesuđenim kumom čeka dete.

Podsetimo, Anđelka i Dario su se razveli 2020. godine, a samo godinu dana ranije bilo je planirano venčanje Marka Ž. i njegove verenice. Svadba je trebala da se održi u Prpićevom restoranu, ali ga je zatvorila protivpožarna inspekcija, pa je veselje otkazano. Usledila je korona, novi datum nisu iz tog razloga mogli da zakažu, a onda je usledio raskid.

Otkako je izašla vest da je trudna s najboljim drugom bivšeg muža, glumica se nigde ne pojavljuje. Za sve ovo vreme dala je samo jednu izjavu da je novinari ne zovu, kako je rekla, zbog gluposti, dok je Dario u svom komentaru celu situaciju okrenuo na zabavu.

- Želim im svu sreću, ako se budu venčavali, mogu da im budem kum! Čak i ako Marko bude želeo da uzme moje prezime, nemam ništa protiv - rekao je Dario.

Autor: M.K.